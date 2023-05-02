Фото ⟩ Праздник салаки в Юрмалциемсе

Фото: Kitija Spole

Салаку не только жареную, но и копченую, маринованную, в томатном соусе и майонезе, с салатом из лука и огурцов трудолюбивые рыбаки общества предлагали отведать в качестве закуски.

Праздник прошел уже в шестой раз, но впервые в Юрмалциемсе состоялся мастер-класс "Движения молодых поваров", на котором повара из разных ресторанов создавали свои блюда.

Фото: Kitija Spole

Все приготовленные блюда можно было попробовать, сама же ярмарка радовала разнообразием.

Кроме того, Друвский любительский театр из Салдусской волости показал классические "Грехи Трины", а танцевальный коллектив Druva представил зажигательные пляски.

Галерея: Фестиваль салаки