Фото ⟩ Праздник салаки в Юрмалциемсе

Ежегодный Праздник салаки, который в этом году отмечался 29 апреля, во второй раз был организован обществом Jūrmalciema valgums на берегу моря у Tīklu mājas, пишет портал liepajniekiem.lv.
Салаку не только жареную, но и копченую, маринованную, в томатном соусе и майонезе, с салатом из лука и огурцов трудолюбивые рыбаки общества предлагали отведать в качестве закуски.
Праздник прошел уже в шестой раз, но впервые в Юрмалциемсе состоялся мастер-класс "Движения молодых поваров", на котором повара из разных ресторанов создавали свои блюда.
Все приготовленные блюда можно было попробовать, сама же ярмарка радовала разнообразием.
Кроме того, Друвский любительский театр из Салдусской волости показал классические "Грехи Трины", а танцевальный коллектив Druva представил зажигательные пляски.
Галерея: Фестиваль салаки
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