РСЛ во главе со Жданок и Митрофановым создал объединение с "Партией центра"

Русский союз Латвии во главе с депутатом Европейского парламента Татьяной Жданок и депутатом Рижской думы Мирославом Митрофановым вместе с "Партией центра" (ПЦ) создали политическое объединение "Основа" (Pamats).
В реестре политических партий указано, что в состав правления объединения войдут Юрий Алексеев (РСЛ), Митрофанов, Анджей Зданович (ПЦ) и Жданок.
Митрофанов пояснил агентству LETA, что объединение будет представлять востребованные сейчас левоцентристские интересы.
В настоящее время в латвийском парламенте представлено слишком много правых партий, и только "Прогрессивные" являются левой политической силой.
Принимая во внимание, что по мере ухудшения ситуации в обществе и экономике Латвию опережают не только соседние страны, но и другие государства-члены Европейского союза, которые до сих пор отставали от Латвии в своем развитии, модель развития страны должна быть изменена, считает политик.
Однако Митрофанов пока не указал, с какими партиями возможно сотрудничество, так как сами партии должны решить, вступать ли в новое объединение.
Он признал, что, например, в социал-демократической партии "Согласие" есть политики левой ориентации, однако у "Согласия" сейчас есть проблемы и предстоит много работы для их решения.
Митрофанов добавил, что ближе к концу года планируется провести исследование о начале подготовки к следующим выборам: станут ли партии делать это отдельно или же выступят вместе как объединение.
Как сообщалось, РСЛ совместно с ПЦ решили сформировать новое партийное объединение, целью которого стало бы в том числе возрождение традиций политической силы "За права человека в единой Латвии" (ЗаПЧЕЛ).
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