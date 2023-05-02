РСЛ во главе со Жданок и Митрофановым создал объединение с "Партией центра"

В реестре политических партий указано, что в состав правления объединения войдут Юрий Алексеев (РСЛ), Митрофанов, Анджей Зданович (ПЦ) и Жданок.

Митрофанов пояснил агентству LETA, что объединение будет представлять востребованные сейчас левоцентристские интересы.

В настоящее время в латвийском парламенте представлено слишком много правых партий, и только "Прогрессивные" являются левой политической силой.

Принимая во внимание, что по мере ухудшения ситуации в обществе и экономике Латвию опережают не только соседние страны, но и другие государства-члены Европейского союза, которые до сих пор отставали от Латвии в своем развитии, модель развития страны должна быть изменена, считает политик.

Однако Митрофанов пока не указал, с какими партиями возможно сотрудничество, так как сами партии должны решить, вступать ли в новое объединение.

Он признал, что, например, в социал-демократической партии "Согласие" есть политики левой ориентации, однако у "Согласия" сейчас есть проблемы и предстоит много работы для их решения.

Митрофанов добавил, что ближе к концу года планируется провести исследование о начале подготовки к следующим выборам: станут ли партии делать это отдельно или же выступят вместе как объединение.

Как сообщалось, РСЛ совместно с ПЦ решили сформировать новое партийное объединение, целью которого стало бы в том числе возрождение традиций политической силы "За права человека в единой Латвии" (ЗаПЧЕЛ).