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Фото ⟩ Левитс аккредитовал нового посла Украины в Латвии

rus.tvnet.lv/LETA
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Президент Латвии Эгил Левитс (справа) и посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол с супругой во время аккредитационного визита в Рижским замке
Президент Латвии Эгил Левитс (справа) и посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол с супругой во время аккредитационного визита в Рижским замке Фото: Edijs Pālens/LETA

Президент Эгил Левитс сегодня в Рижском замке аккредитовал нового посла Украины в Латвии Анатолия Куцевола, сообщили в канцелярии президента.

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году назначил нового посла в Латвии. Ранее Куцевол занимал должность заместителя госсекретаря Кабинета министров Украины.

Куцевол сменит на посту предыдущего посла Александра Мищенко, который занимал этот пост с 2019 года.

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