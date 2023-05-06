Топ-3 знака Зодиака, которые слишком часто лгут

Близнецы

Первый знак, который называют астрологи - это Близнецы.

Бывает, что они могут быть обманщиками в отношениях, а вести ли с ними бизнес - стоит подумать дважды. Астрологи рекомендуют не начинать никаких партнерских отношений с этими людьми.

Стрелец

Даже будучи вам близким другом или любимым человеком, Стрелец без проблем может решиться на какой-то обман. Астрологи говорят, что, скорее всего, это будет какая-то незначительная ложь, но это все равно неприятно.

Водолей

Астрологи называют Водолеев очень ненадежными, а также они могут использовать мастерство рассказывать "красивую" ложь в корыстных целях. Например, чтобы получить работу, эти люди способны кого-то оклеветать. Эксперты отмечают, что нередко именно Водолеи являются токсичными коллегами, которых "выживают" из коллектива.