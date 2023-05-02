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11 пляжей и одна пристань для яхт получат сертификаты Голубого флага

rus.tvnet.lv/LETA
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Синий флаг на пляже в Вакарбулли
Синий флаг на пляже в Вакарбулли Фото: Lita Krone/LETA

В этом году сертификаты Голубого флага в Латвии получат 11 мест для купания и одна пристань для яхт, сообщила агентству LETA представитель Фонда образования в сфере окружающей среды Эвелина Криевиня-Хаммере.

В летний сезон Голубые флаги будут развеваться в Лиепае на юго-западном пляже, пляже возле стадиона и в Беберлини, в Риге - на пляжах в Вакарбулли и Вецаки, в Даугавпилсе - на пляже Stropu vilnis и пляже Стропу.

Голубые флаги присвоены также городскому пляжу Вентспилса, пляжу на водохранилище Раджу в Екабпилсском крае, пляжу на озере Лиелэзерс в Лимбажском крае и центральному пляжу Саулкрасты.

В категории яхтенных пристаней сертификат получила пристань Liepāja Marina в Лиепайской специальной экономической зоне.

Символическое вручение сертификатов Голубого флага состоится 15 мая в помещениях Министерства охраны среды и регионального развития. На мероприятии представители самоуправлений поделятся своим опытом по выполнению критериев программы Голубого флага по качеству воды, контролю загрязнения, безопасности и предотвращению рисков в местах купания, сокращению количества мусора.

Для получения сертификата Голубого флага места купания должны соответствовать 33 критериям, яхтенные пристани - 38. Критерии касаются качества воды, очистки сточных вод, сбора отходов и других экологических аспектов, доступности окружающей среды для различных групп населения, мер безопасности и др.

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