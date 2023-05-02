В Пурвциемсе у пьяной матери изъяли замерзшего и голодного ребенка

Прибывшие на место сотрудники полиции встретили у дверей квартиры женщину с ребенком на руках. Женщина объяснила, что она соседка, которая и вызвала полицию. На вопрос о происшествии звонившая рассказала, что перед сном услышала непрекращающийся плач ребенка, поэтому вызвала полицию. В ожидании бригады женщина несколько раз стучалась в дверь, но ей никто не открыл, после чего она потянула за ручку двери и, как оказалось, та не была заперта. Открыв ее, женщина столкнулась с плачущей девочкой и, войдя в квартиру, заметила спящего на диване мужчину.

Сразу после разговора с женщиной сотрудники правоохранительных органов отправились осматривать квартиру, где в комнате спал мужчина. Других людей в квартире не было. Мужчина в ходе разговора объяснил, что пришел в гости и ничего не знает. Также было заметно, что мужчина был пьян.

Через некоторое время на место происшествия прибыла мать ребенка, которая также явно находилась в состоянии алкогольного опьянения, о чем свидетельствовали ее бормотание и вялая реакция на происходящее. Женщина объяснила, что была в гостях у старшей дочери. При этом выяснилось, что мужчина в квартире якобы присматривал за ее почти трехлетней дочерью.

На место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая приняла решение госпитализировать девочку, указав, что ребенок замерз и долгое время не ел. Также при осмотре холодильника в квартире там не было найдено подходящей для ребенка еды.

Мать девочки проверили на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе, после чего у женщины было констатировано опьянение. На месте происшествия был начат процесс об административном правонарушении и принято решение об изъятии ребенка.