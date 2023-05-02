На границе с Беларусью на латвийского пограничника напали нелегальные иммигранты

Группа нелегалов пыталась перейти границу, затем разделилась, и пограничник попытался остановить одного из нарушителей. Тогда остальные бросились на помощь и напали на сотрудника пограничной охраны, толкая его руками.

Сопротивление было остановлено с помощью других пограничников, а нарушителей отправили обратно на территорию Беларуси.

Как отметил на пресс-конференции правительства министр внутренних дел Марис Кучинскис, мигранты также пытались применить силу против собаки пограничной службы.

В результате инцидента пограничник и нарушители не пострадали.

Как сообщалось, правительство во вторник, 2 мая, поддержало продление чрезвычайного положения на границе с Беларусью до 10 августа.

В связи с давлением нелегальной иммиграции чрезвычайная ситуация в Лудзенском, Аугшдаугавском, Краславском краях и Даугавпилсе была объявлена 10 августа 2021 года и с тех пор несколько раз продлевалась. Ранее несколько раз обсуждалось, что вместо режима ЧП можно было бы установить на границе какую-то другую форму регулирования, но никаких изменений не последовало.