Заманивали латвийцев на рабскую работу: в Финляндии задержана группировка

Сотрудники Центральной криминальной полиции Эстонии в сотрудничестве с правоохранительными органами Финляндии задержали в Эстонии и Финляндии группу лиц, которые подозреваются в том, что заманивали граждан Латвии, Эстонии и Украины в Финляндию для работы в строительном секторе в условиях, напоминающих принудительный труд.
Согласно данным эстонской полиции, преступным сообществом управлял известный в преступном мире как Джокер 51-летний Валерий.
В принадлежности к преступному сообществу подозреваются девять человек. У властей есть основания связывать задержанных с имущественными и экономическими преступлениями, например, мошенничеством. Также их подозревают в торговле людьми.
Согласно данным финского портала Yle, члены группировки заманивали граждан Латвии, Эстонии и Украины в Финляндию для работы в строительном секторе в условиях, напоминающих принудительный труд.
По данным финской полиции, группировка получила от своей преступной деятельности 2,3 млн евро.
Поскольку подозреваемые, находясь на свободе, могут продолжить совершать преступления или уклоняться от уголовного производства, прокуратура ходатайствовала о заключении их под стражу. Харьюский уездный суд взял семерых подозреваемых под стражу сроком до двух месяцев, а двое подозреваемых находятся под стражей в Финляндии. Все подозреваемые ранее наказывались в уголовном порядке за насильственные и имущественные преступления, а также за наркопреступления.
Государственный прокурор Эстонии Райго Аас сообщил, что в рамках уголовного дела велось тесное сотрудничество с правоохранительными органами Финляндии.
"В Финляндии этих же членов преступного сообщества подозревают в совершении различных преступлений. Например, некоторым из них в Финляндии предъявлено обвинение в торговле людьми и в мошенничестве в сфере посредничества рабочей силы, одному из них также в связи с махинациями с налогами и контрабандой", - сказал Аас.
По словам руководителя бюро по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции Аго Лейса, в Эстонии деятельность преступных сообществ затруднена, и в результате этого преступники расширили свою деятельность за границу.
"Свою деятельность группировка расширила в Финляндии, где, возможно, надеялась увеличить прибыли и скрыть свою деятельность от эстонской полиции. Данную группировку характеризует то, что они являются одной из немногих эстоноязычных группировок в преступных кругах Эстонии", - сказал Лейс.
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