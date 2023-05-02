Заманивали латвийцев на рабскую работу: в Финляндии задержана группировка

"В Финляндии этих же членов преступного сообщества подозревают в совершении различных преступлений. Например, некоторым из них в Финляндии предъявлено обвинение в торговле людьми и в мошенничестве в сфере посредничества рабочей силы, одному из них также в связи с махинациями с налогами и контрабандой", - сказал Аас.

По словам руководителя бюро по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции Аго Лейса, в Эстонии деятельность преступных сообществ затруднена, и в результате этого преступники расширили свою деятельность за границу.

"Свою деятельность группировка расширила в Финляндии, где, возможно, надеялась увеличить прибыли и скрыть свою деятельность от эстонской полиции. Данную группировку характеризует то, что они являются одной из немногих эстоноязычных группировок в преступных кругах Эстонии", - сказал Лейс.