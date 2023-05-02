Фото ⟩ В Тарту водитель перевозил груз кирпичей прямо на крыше автомобиля

По сообщению полиции, в понедельник вечером несколько водителей заметили в районе Аннелинна и на мосту Сыпрузе в Тарту автомобиль Volkswagen Sharan с впечатляющей грудой кирпичей на крыше.

Получив информацию, эстонская полиция стала патрулировать район, чтобы преградить путь машине, которая таким опасным способом перевозила груз. Однако автомобиль успел безопасно доехать до места назначения, не причинив никому ущерба, и полицейские его не остановили.

"Но увиденная картина не давала полицейским покоя и они связались с водителем Volkswagen. Если сначала водитель возразил, заявив, что не перевозил на крыше кирпичи, то после предоставленных бдительными гражданами фотодоказательств он признал свою вину. Он пообещал больше никогда так не делать", - сказано в сообщении Лыунаской префектуры.

"В этот раз мы ограничились устным предупреждением и разъяснением, как безопасно перевозить груз. Но время покажет, является ли водитель человеком слова!" - добавили в Лыунаской префектуре.