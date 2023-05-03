Видео ⟩ В Юрмале Mercedes "наплевал" на правила. Он, предположительно, принадлежит владельцу Latvijas balzams

Читатель опубликовал видео в Reddit. Нарушения правил дорожного движения были зафиксированы в прошлую среду, 26 апреля, в Юрмале.

На видео видно, как черный джип Mercedes сначала дважды меняет полосу без поворотника. После этого автомобиль закрывает дорогу другим участникам движения, двигаясь буквально посередине дороги, не давая, таким образом, другим водителям проехать мимо.

Свидетель указал, что упомянутый автомобиль несколько раз "срезал" путь, а также чуть не вызвал аварию. Если ввести номер автомобиля на сайте Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), то обнаруживается, что это Mercedes-Benz G500. В Латвии впервые он принял участие в движении в 2019 году.

Новый автомобиль такой модели стоит несколько сотен тысяч евро, конечно, все зависит от комплектации.

Кроме того, очевидец отметил, что этот автомобиль Mercedes-Benz принадлежит владельцу Latvijas balzams Юрию Шефлеру, однако в конкретном случае за рулем сидел его телохранитель.