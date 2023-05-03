В Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами; его атаковал беспилотник

В ночь на среду, 3 мая, в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края, недалеко от Крымского моста, загорелся резервуар с нефтепродуктами, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Поселок Волна находится у моста, который тянется через Керченский пролив и соединяет Россию с Крымом, аннексированным Россией в 2014 году.
Как пишет "Медуза", пожару присвоен высший ранг сложности. Кондратьев отметил, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Причину пожара Кондратьев не назвал, однако Baza сообщает о возможной атаке беспилотника. Эту информацию подтвердило и прокремлевское агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По информации издания, очевидцы незадолго до пожара услышали взрыв.
Площадь пожара составляет 1200 квадратных метров.
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