Подробности трагического пожара в Лиелварде: мужчина забрался в дом и погиб

В хозяйстве Екаба под Лиелварде произошел пожар, пока владельца не было дома. Виновником стал подсобный работник.

"Он знал, что замок закрыт. Он перелез через забор. За пять лет и близко нигде не ходил, что на него нашло", - указал Екаб.

Во время осмотра дома пожарные нашли одного мужчину. Медики Службы неотложной медицинской помощи констатировали смерть 56-летнего человека.

Владелец дома рассказал, что серьезных работ помощнику доверить было нельзя, так как после каждой оплаты мужчина сразу же пропадал:

"Хороший парень был, но то, что получал, пропивал".

Пожарных вызвали соседи, пламя уничтожило площадь в 10 квадратных метров. Дом был застрахован.

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