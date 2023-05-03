Подробности трагического пожара в Лиелварде: мужчина забрался в дом и погиб

В Лиелварде утром 1 мая произошел пожар в частном доме. Его владелец был шокирован, так как в доме погиб его подсобный работник, сообщает передача Degpunktā.
В хозяйстве Екаба под Лиелварде произошел пожар, пока владельца не было дома. Виновником стал подсобный работник.
"Он знал, что замок закрыт. Он перелез через забор. За пять лет и близко нигде не ходил, что на него нашло", - указал Екаб.
Во время осмотра дома пожарные нашли одного мужчину. Медики Службы неотложной медицинской помощи констатировали смерть 56-летнего человека.
Владелец дома рассказал, что серьезных работ помощнику доверить было нельзя, так как после каждой оплаты мужчина сразу же пропадал:
"Хороший парень был, но то, что получал, пропивал".
Пожарных вызвали соседи, пламя уничтожило площадь в 10 квадратных метров. Дом был застрахован.
Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!