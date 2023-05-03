Видео ⟩ Пьяный водитель скатился в воду, но смог избежать штрафа

Во вторник, 2 мая, водитель на своем автомобиле въехал в водоем и не смог выбраться из него. Однако мужчина избежал наказания, поскольку полиция не смогла доказать, был ли он пьян до или после аварии, сообщает Degpunktā.
Велосипедист заметил, что автомобиль Toyota, остановившийся на парковке, сползает в воду. Мужчина не смог вызвать спасателей и отправился спасать водителя самостоятельно.
"Днище машины было в реке, я пытался вытащить ее сам, но не смог.
Я дважды бегал в полицию, но в муниципальной полиции никого не было. Тогда я попросил телефон и позвонил в службу спасения", - вспоминает очевидец.
Сначала приехали пожарные и вытащили машину из воды, затем прибыли медики и сотрудники полиции.
"Он хотел припарковать машину и выпить спиртного", - рассказал очевидец.
Уголовное или административное дело в отношении водителя возбуждено не было.
Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)
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