В Риге представят первые подземные контейнеры для мусора

В среду, 10 мая, в 12:00 в Агенскалнских соснах, во дворе дома по адресу ул. Мелнсила, 24, в присутствии председателя Рижской думы Мартиньша Стакиса и председателя правления компании CleanR Валерия Станкевича состоится открытие первых подземных контейнеров для мусора во дворе многоквартирного дома, информирует компания CleanR.
Компания, занимающаяся управлением бытовыми отходами, планирует к концу года установить подземные контейнеры как минимум по 100 адресам в столице, в зонах управления CleanR.
Для первых 100 адресов, которые еще успеют подать заявку на акцию и выполнить ее условия, CleanR осуществит установку подземных или полускрытых контейнеров за свой счет.
Во время мероприятия будет объявлено, сколько из 100 адресов еще свободны, а также названы районы Риги, которые более активно занимаются строительством современной инфраструктуры.
Жители многоквартирного дома на улице Мелнсила, а также окрестностей Агенскалнса будут иметь возможность задать свои вопросы должностным лицам Рижской думы, а также руководству Rīgas Namu pārvādnieks и CleanR.
Также у присутствующих будет возможность не только увидеть, чем опорожнение подземных контейнеров для мусора отличается от обычного, но и принять участие в мастер-классе по сортировке, чтобы научиться правильно сортировать и более эффективно использовать новую инфраструктуру.
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