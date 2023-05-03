В Риге представят первые подземные контейнеры для мусора

Компания, занимающаяся управлением бытовыми отходами, планирует к концу года установить подземные контейнеры как минимум по 100 адресам в столице, в зонах управления CleanR.

Для первых 100 адресов, которые еще успеют подать заявку на акцию и выполнить ее условия, CleanR осуществит установку подземных или полускрытых контейнеров за свой счет.

Во время мероприятия будет объявлено, сколько из 100 адресов еще свободны, а также названы районы Риги, которые более активно занимаются строительством современной инфраструктуры.

Жители многоквартирного дома на улице Мелнсила, а также окрестностей Агенскалнса будут иметь возможность задать свои вопросы должностным лицам Рижской думы, а также руководству Rīgas Namu pārvādnieks и CleanR.

Также у присутствующих будет возможность не только увидеть, чем опорожнение подземных контейнеров для мусора отличается от обычного, но и принять участие в мастер-классе по сортировке, чтобы научиться правильно сортировать и более эффективно использовать новую инфраструктуру.