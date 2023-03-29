Под Кекавой открылся самый современный в Балтии завод по переработке пластмасс

"Этот завод - история успеха, потому что таким образом мы вводим в Латвии основные принципы экономики замкнутого цикла, когда отходы превращаются в ресурс. Это и вклад в политику Зеленого курса Европейского союза, которую мы обязались выполнять как государство и как общество. Нам обязательно нужно больше таких заводов, чтобы достичь целей в области окружающей среды", - подчеркнул министр охраны среды и регионального развития Марис Спринджукс.

Председатель Кекавской краевой думы Юрис Жилко подчеркнул важность нового производственного предприятия в крае. "Наша философия основана на убеждении, что мы позаимствовали Землю у наших детей, а не унаследовали ее у родителей. Поэтому наша обязанность состоит в том, чтобы заботиться о ней должным образом. И если кого-то это не мотивирует, то, может быть, мотивирует тот факт, что сортировка своего мусора означает уменьшение регулярных счетов за коммунальные услуги, а его переработка - даже доходы. Новое производственное предприятие в крае - это и новые рабочие места для жителей, и налоговые поступления в муниципальный бюджет, которые можно в дальнейшем инвестировать в развитие инфраструктуры", - сказал Жилко.