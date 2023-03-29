В среду, 29 марта, ведущая в Латвии компания по управлению бытовыми отходами CleanR открыла в Кекавском крае самый современный в странах Балтии завод по переработке пластмасс, сообщили RUS TVNET на предприятии. В дальнейшем там можно будет перерабатывать и такие пластмассы, которые до сих пор в Латвии не перерабатывались, сообщил директор завода Каспар Фогелманис.
Под Кекавой открылся самый современный в Балтии завод по переработке пластмасс
Теперь в Латвии можно будет перерабатывать в том числе полистирол, который мы каждый день видим в упаковках йогурта, детских игрушках, посуде и элементах светильников, сказано в пресс-релизе компании. Также можно будет перерабатывать АВС (акрилонитрил бутадиен стирол) и его композиции, то есть пластмассы, которые широко используются в производстве автомобильных деталей и элементов интерьера - панелей, щитков, оконных рам, корпусов зеркал и др. Эта пластмасса также распространена в производстве корпусов электронных устройств, в текстильной и строительной отраслях.
Как заявил член правления AS CleanR Grupa Гунтар Левицс, с открытием завода предприятия концерна по управлению отходами можно считать безотходным хозяйством. "Теперь мы можем обеспечить весь цикл, чтобы дать пластмассе вторую жизнь - от сбора до переработанного продукта, гранул и хлопьев, которые превращаются в повседневно привычные нам вещи - корпуса электронных устройств, упаковку, элементы интерьера, даже одежду и модные аксессуары. Таким образом мы видим, что то, что однажды использовалось, - это не отходы, а ресурс, которому мы можем дать вторую жизнь", - говорит Левицс.
Завод по переработке пластмасс CleanR оснащен ведущими технологиями отрасли, что позволит производить до 1000 тонн гранул и хлопьев в месяц, которые почти на 100% будут экспортироваться.
"Этот завод - история успеха, потому что таким образом мы вводим в Латвии основные принципы экономики замкнутого цикла, когда отходы превращаются в ресурс. Это и вклад в политику Зеленого курса Европейского союза, которую мы обязались выполнять как государство и как общество. Нам обязательно нужно больше таких заводов, чтобы достичь целей в области окружающей среды", - подчеркнул министр охраны среды и регионального развития Марис Спринджукс.
Председатель Кекавской краевой думы Юрис Жилко подчеркнул важность нового производственного предприятия в крае. "Наша философия основана на убеждении, что мы позаимствовали Землю у наших детей, а не унаследовали ее у родителей. Поэтому наша обязанность состоит в том, чтобы заботиться о ней должным образом. И если кого-то это не мотивирует, то, может быть, мотивирует тот факт, что сортировка своего мусора означает уменьшение регулярных счетов за коммунальные услуги, а его переработка - даже доходы. Новое производственное предприятие в крае - это и новые рабочие места для жителей, и налоговые поступления в муниципальный бюджет, которые можно в дальнейшем инвестировать в развитие инфраструктуры", - сказал Жилко.
Он также добавил, что самоуправление Кекавского края гордится тем, что в крае появилось еще одно производство, ориентированное на устойчивое развитие.
"Это мощный сигнал для других предпринимателей о том, что Кекава - край, открытый для бизнеса, ориентированный на развитие и рост", - сказал Жилко.
"От других аналогичных производств завод по переработке пластмасс CleanR отличается используемыми технологиями. Завод оснащен производственными линиями ведущих брендов отрасли. Технологический процесс предусматривает пятикратную промывку перерабатываемого материала с последующей экструзией. Поэтому переработанный материал отличается особой чистотой и может использоваться в производстве высококачественных продуктов", - рассказал Фогелманис.
Важно, что технологии, использованные при строительстве и оборудовании завода, соответствуют самым строгим стандартам охраны окружающей среды и безопасности труда.
Генеральный директор Государственной службы окружающей среды (VVD) Элита Баклане-Ансберга заявила, что служба провела тщательные проверки и согласования еще до начала строительства завода, в процессе строительства, а также после его сдачи в эксплуатацию.
"Мы ожидаем, что предприятие в повседневной работе будет строго соблюдать установленные условия и технологические процессы, создавая из отходов новые ресурсы самым дружественным для среды способом", - добавила Баклане-Ансберга.
На открытии завода присутствовали министр охраны окружающей среды и регионального развития Марис Спринджукс, председатель Кекавской краевой думы Юрис Жилко, руководство AS CleanR Grupa и другие гости. Был дан торжественный старт работе завода, и участники имели возможность лично посетить производство.
Как сообщалось, CleanR Grupa инвестировала в строительство и оборудование завода по переработке пластмасс 5,4 млн евро, из которых 1,26 млн евро софинансирует Фонд сплочения Европейского союза, а 65% составляют инвестиции предприятия. Строительство завода было начато в 2022 году.
В январе 2023 года CleanR Grupa открыла также самый современный в Латвии центр раздельного сбора отходов на улице Виеталвас. Там принимается и сортируется пластмасса перед отправкой на завод для переработки.
Завод по переработке пластмасс CleanR специализируется на переработке LDPE, HDPE и PP, то есть упаковки пищевых продуктов, сельскохозяйственных, строительных материалов, а также материалов автотранспортной отрасли. Это различные мешки, ящики для фруктов, мешки big-bag, упаковки для гигиенических средств и бытовой химии, бочки и пластмассовые элементы автомобилей.
SIA CleanR - ведущее предприятие по управлению бытовыми отходами в Латвии, обслуживающее почти полмиллиона клиентов по всей Латвии. SIA CleanR входит в состав ведущего в Латвии концерна по оказанию экологических услуг AS CleanR Grupa, предприятия которого оказывают более 40 экологических услуг в области управления бытовыми и промышленными отходами, сортировки и вторичной переработки материалов, а также в сфере уборки помещений, городской среды и управления домами.
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