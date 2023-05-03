Конфликт в центре Риги: задержаны три человека, у них нашли наркотики

В связи с конфликтом в центре Риги задержаны три человека, у которых обнаружены наркотики, сообщает Государственная полиция.
На прошлой неделе, в ночь на 30 апреля, в Государственную полицию поступил вызов в многоквартирный дом в центре Риги, где один человек угрожал другому предметом, похожим на огнестрельное оружие.
Правоохранители обнаружили в квартире двух мужчин и женщину, между которыми возник конфликт, в результате чего один из мужчин угрожал женщине предметом, похожим на огнестрельное оружие.
Сотрудники полиции заподозрили, что лица находились под воздействием одурманивающих веществ, и доставили всех трех участников конфликта на экспертизу в Рижский центр психиатрии и наркологии, а затем в отделение полиции.
Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в указанной квартире, где обнаружили и изъяли три предмета, похожих на огнестрельное оружие, и, возможно, наркотические вещества. Для определения состава и массы веществ они были отправлены на экспертизу.
Все трое задержанных ранее попадали в поле зрения полиции за имущественные преступления и оборот наркотиков.
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