Конфликт в центре Риги: задержаны три человека, у них нашли наркотики

На прошлой неделе, в ночь на 30 апреля, в Государственную полицию поступил вызов в многоквартирный дом в центре Риги, где один человек угрожал другому предметом, похожим на огнестрельное оружие.

Правоохранители обнаружили в квартире двух мужчин и женщину, между которыми возник конфликт, в результате чего один из мужчин угрожал женщине предметом, похожим на огнестрельное оружие.

Сотрудники полиции заподозрили, что лица находились под воздействием одурманивающих веществ, и доставили всех трех участников конфликта на экспертизу в Рижский центр психиатрии и наркологии, а затем в отделение полиции.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в указанной квартире, где обнаружили и изъяли три предмета, похожих на огнестрельное оружие, и, возможно, наркотические вещества. Для определения состава и массы веществ они были отправлены на экспертизу.

Все трое задержанных ранее попадали в поле зрения полиции за имущественные преступления и оборот наркотиков.