"Мы благодарны каждому жителю": посол Украины в Латвии

Куцевол выделил три основных приоритета в своей предстоящей работе в должности посла: заботиться о том, чтобы Латвия продолжала оказывать политическую и военную поддержку Украине, работать над вступлением Украины в Европейский союз и НАТО, а также содействовать торгово-экономическому сотрудничеству.

Говоря о предстоящем в июле в Вильнюсе саммите НАТО, в котором, вероятно, лично примет участие и президент Украины Владимир Зеленский, Куцевол подчеркнул, что Украина рассчитывает на хорошие результаты.

"Украинская армия полностью соответствует стандартам НАТО. Мы показали, что способны успешно и быстро освоить использование военной техники западных стран", - сказал посол Украины.

Отвечая на вопрос, какая помощь нужна Украине, Куцевол подчеркнул, что Латвия предоставила Украине значительную военную помощь по отношению к своему валовому внутреннему продукту. В настоящее время ведется работа над тем, чтобы эта поддержка продолжалась.

"Мы благодарны каждому жителю Латвии за оказанную помощь и письма, которые доходят до украинских солдат. Иногда больше могут помочь не деньги, а добрые слова", - сказал Куцевол.

Как сообщалось, во вторник президент Эгил Левитс аккредитовал в Рижском замке нового посла Украины в Латвии Анатолия Куцевола.