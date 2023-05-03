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Госчиновников хотят обязать быть лояльными Латвии

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Канцелярские принадлежности
Канцелярские принадлежности Фото: Pixabay

Комиссия Сейма по национальной безопасности (NDK) сегодня, 3 мая, приняла решение подать на рассмотрение Сейма поправки к закону о государственном управлении, которые возлагают на сотрудников государственного управления обязанность быть лояльными Латвии и Конституции, сообщили в пресс-службе Сейма.

Предложение NDK основано на поданном в Сейм заявлении от более чем 13 тыс. граждан о запрете прокремлевским лицам занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления.

"Демократии должны быть в состоянии защитить свое государство, Конституцию и своих граждан от внешних и внутренних угроз", - заявил председатель NDK Янис Домбрава.

Политик подчеркивает, что для этого надо добиться, чтобы лица, нелояльные к Латвии и ее Конституции, не могли работать в государственных учреждениях и органах местного самоуправления.

Предполагаемая поправка также запретит работать в органах государственной власти и местного самоуправления лицам, деятельность которых направлена на подрыв территориального единства Украины в интересах России, поясняет Домбрава.

Предполагается, что лицам, занятым в государственном управлении, будет запрещено публично выражать такое мнение или осуществлять такие действия, которые направлены против территориальной неделимости, суверенитета и независимости демократического государства или конституционного строя.

NDK отмечает, что уже несколько законов, касающихся должностных лиц и служащих государственных и муниципальных учреждений, особенно должностных лиц, требуют от них лояльности к государству и Конституции. Поправки уравняют отношение ко всем работникам госуправления, не выделяя его как требование к определенным группам лиц, поясняют авторы законопроекта.

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