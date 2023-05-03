"Мы не атакуем ни Путина, ни Москву": Зеленский об атаке дронов на Кремль

"Мы не атакуем ни Путина, ни Москву. Мы боремся на собственной территории и защищаем свои села и города. Мы не атаковали Путина. Мы это оставим трибуналу", - сказал Владимир Зеленский.

Также президент Украины отметил, что у России нет побед на фронте, а Путин больше не может мотивировать российское общество и отправлять просто так солдат на войну, поэтому заинтересован в том, чтобы обвинять Украину в каких-то "преступлениях".

"Ему нужно что-то делать резкое: то "покушения", то дроны, то какие-то "гуси, которые их бомбили". Они ежедневно будут придумывать те или иные шаги. А все решается проще: не надо никого запугивать, не надо использовать оружие, нужно выйти с нашей территории", - заявил Зеленский.

Напомним, что по информации пресс-службы Кремля, в ночь на среду, 3 мая, Украина пыталась нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина.