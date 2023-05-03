Видео ⟩ Курьер по доставке еды терроризирует клиентку: шлет СМС-сообщения, хочет встретиться

Карлота показала программе скриншоты переписки, в которой были десятки сообщений от пугающего поклонника. Хотя Карлота с самого начала дала понять, что ей не интересны ухаживания, он был очень настойчив и говорил - "у меня есть шанс, потому что все возможно".

Посчитав, что Bolt Food не обеспечил безопасность ее данных, итальянка в январе начала переписку с компанией. Компания сожалеет об этой ситуации, но не видит своей вины.

"Я запросила у Bolt компенсацию за утечку моих данных. Bolt не защитил мои данные. Это может случиться с каждым, кто использует приложение", - говорит Карлота.

Государственная инспекция данных (DVI) заявила, что ситуация ненормальная и не соответствует регламенту защиты данных.

"Номер телефона клиента и другие данные являются персональными данными. Данные могут обрабатываться при наличии правового основания и заранее определенной цели, для чего данные необходимо обрабатывать. В этом случае они могут обрабатываться во время доставки. После того как товар доставлен, курьер не должен использовать данные в личных целях", - сказала представитель DVI.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)