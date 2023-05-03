Видео ⟩ Водитель превысил скорость и чуть не раздавил полицейского

Офицер полиции США действительно родился в счастливой рубашке - его чуть не сбила машина, которая потерла управление, в понедельник, 1 мая.
По данным полиции округа Фэрфакс, инцидент произошел около 11:38 по местному времени. Выполняя свои повседневные обязанности, патрульная полиция остановила автомобиль BMW.
В это же время 17-летний подросток за рулем BMW M3 2018 года выпуска двигался на высокой скорости по встречной полосе.
На большой скорости подросток потерял контроль над своим автомобилем, буквально вылетел на встречную полосу и врезался в припаркованный на обочине автомобиль.
Рядом с автомобилем находился сотрудник полиции, который лишь по счастливой случайности избежал серьезных травм или даже смерти.
Полиция сообщает, что водитель автомобиля, припаркованного на обочине дороги, был госпитализирован с неопасными для жизни травмами. Также пострадали виновник аварии и два пассажира черного BMW. 17-летнего юношу оштрафовали за агрессивное вождение.
Видео: Авария в США
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!