Видео ⟩ Водитель превысил скорость и чуть не раздавил полицейского

По данным полиции округа Фэрфакс, инцидент произошел около 11:38 по местному времени. Выполняя свои повседневные обязанности, патрульная полиция остановила автомобиль BMW.

В это же время 17-летний подросток за рулем BMW M3 2018 года выпуска двигался на высокой скорости по встречной полосе.

На большой скорости подросток потерял контроль над своим автомобилем, буквально вылетел на встречную полосу и врезался в припаркованный на обочине автомобиль.

Рядом с автомобилем находился сотрудник полиции, который лишь по счастливой случайности избежал серьезных травм или даже смерти.

Полиция сообщает, что водитель автомобиля, припаркованного на обочине дороги, был госпитализирован с неопасными для жизни травмами. Также пострадали виновник аварии и два пассажира черного BMW. 17-летнего юношу оштрафовали за агрессивное вождение.

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