В результате российских обстрелов в Херсонской области погиб 21 человек

"По состоянию на сейчас - 21 погибший человек! 48 раненых! Все гражданские! За один неполный день! В одной области! Мои соболезнования семьям и близким погибших. Мы никогда не простим виновных. Победим страну-зло и заставим всех виновных ответить!", – написал президент Украины Владимир Зеленский.