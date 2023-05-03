В результате российских обстрелов в Херсонской области погиб 21 человек

В Херсонской области в результате российских обстрелов 3 мая погибли 21 человек, а еще 48 человек ранены, сообщил в глава глава Херсонской области Александр Прокудин.
"Вокзал и железнодорожный переезд, дом, строительный магазин, продуктовый супермаркет, заправка - знаете, что объединяет эти места?
Кровавые следы, которые Россия оставляет своими снарядами, убивая мирных жителей Херсона и Херсонской область", - заявил в среду вечером президент Украины.
"По состоянию на сейчас - 21 погибший человек! 48 раненых! Все гражданские! За один неполный день! В одной области! Мои соболезнования семьям и близким погибших. Мы никогда не простим виновных. Победим страну-зло и заставим всех виновных ответить!", – написал президент Украины Владимир Зеленский.
Генеральная прокуратура Украины ранее сообщала, что большинство жертв массированных и хаотичных ударов России в Херсонской области в среду, 3 мая, находились в райцентре Херсона.
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