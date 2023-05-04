Фото ⟩ У памятника Свободы создана традиционная "Цветочная Латвия"

Все принесенные людьми весенние цветы будут вплетены в цветочный ковер, воссоздающий контуры Латвии.

Полюбоваться "Цветочной Латвией" можно будет и 5 мая.

С 2009 года "Цветочная Латвия" стала составной частью праздника и одним из символов 4 мая в Риге. Широкомасштабная инсталляция символически изображает Латвию в виде луга, который цветами наполняют ее жители, создавая вместе яркую и цветущую композицию.