Фото ⟩ У памятника Свободы создана традиционная "Цветочная Латвия"

День восстановления независимости Латвии отмечается в Риге широкой программой культурных мероприятий в парках, скверах и центрах культуры. С 10:00 все желающие могут принять участие в создании традиционной композиции "Цветочная Латвия" у памятника Свободы.
Все принесенные людьми весенние цветы будут вплетены в цветочный ковер, воссоздающий контуры Латвии.
Полюбоваться "Цветочной Латвией" можно будет и 5 мая.
С 2009 года "Цветочная Латвия" стала составной частью праздника и одним из символов 4 мая в Риге. Широкомасштабная инсталляция символически изображает Латвию в виде луга, который цветами наполняют ее жители, создавая вместе яркую и цветущую композицию.
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