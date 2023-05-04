Чт, 4.05.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Фото ⟩ У памятника Свободы создана традиционная "Цветочная Латвия"

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Танцоры на площади у памятника Свободы, где создают традиционную "Цветочную Латвию"
Танцоры на площади у памятника Свободы, где создают традиционную "Цветочную Латвию" Фото: Paula Čurkste/LETA

День восстановления независимости Латвии отмечается в Риге широкой программой культурных мероприятий в парках, скверах и центрах культуры. С 10:00 все желающие могут принять участие в создании традиционной композиции "Цветочная Латвия" у памятника Свободы.

Все принесенные людьми весенние цветы будут вплетены в цветочный ковер, воссоздающий контуры Латвии.

Полюбоваться "Цветочной Латвией" можно будет и 5 мая.

С 2009 года "Цветочная Латвия" стала составной частью праздника и одним из символов 4 мая в Риге. Широкомасштабная инсталляция символически изображает Латвию в виде луга, который цветами наполняют ее жители, создавая вместе яркую и цветущую композицию.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх