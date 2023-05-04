За повреждение тактильного памятника Свободы задержаны пятеро подростков

В среду, 3 мая, в полицию поступила информация о нескольких молодых людях, которые повредили тактильный памятник Свободы, сломав один из элементов - фигуру почетного караула.

Полиция просмотрела записи с камер видеонаблюдения, на которых была установлена ​​группа подростков, возможно причастных к правонарушению.

Проанализировав записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции заметили компанию молодых людей на улице Меркеля, к молодым людям был направлен ближайший наряд полиции.

Всего задержано пятеро молодых людей в возрасте от 14 до 16 лет. Молодые люди признали свою вину в совершении преступления, и их доставили в Государственную полицию для дальнейших процессуальных действий.

В полиции отмечают, что это не первый случай повреждения тактильного памятника Свободы. 26 апреля этого года был зафиксирован случай, когда женщина с двумя детьми сломала вторую фигуру почетного караула. В этом случае также были получены изображения лиц с помощью камер видеонаблюдения, которые были переданы в Государственную полицию для возбуждения уголовного дела и дальнейшего розыска.

Ранее сообщалось, что фонд Nāc līdzās! создал миниатюрный бронзовый памятник Свободы, который установлен возле памятника Свободы в Риге.

Представитель фонда Nāc līdzās! Дагния Дижбите-Сваринска отметила, что во многих странах мира наиболее значимые архитектурные сооружения или памятники воспроизводятся в миниатюре, чтобы незрячие люди могли их "увидеть" с помощью тактильных чувств, а слабовидящие люди могут их рассмотреть с близкого расстояния. Тактильные модели дают возможность понять общий вид места, помещения, здания или памятника.