Бывший пилот F-16 рассказал, почему он не хотел бы летать над Украиной

Украина неоднократно запрашивала самолеты F-16 американского производства, вызывая споры о том, насколько они могут быть эффективны.

Бывший пилот F-16 рассказал в интервью СМИ, что он не хотел бы выполнять задания над Украиной, заявив, что самолет не сможет обойти российские системы ПВО.

Пилот сообщил, что F-16 не подходит для ВВС Украины по ряду причин, в том числе из-за того, что С-400 может поражать системы F-16.

5 марта США начали обучение пилотов украинской армии на истребителях F-16.

Два украинских военных пилота в настоящее время проходят обучение на военной базе США. Американцы хотят проверить, подойдут ли они для обучения пилотированию истребителей F-16.

Об этом телеканалу NBC рассказали два конгрессмена США и высокопоставленный американский чиновник, пожелавший не называть своего имени.

Украинские навыки проверяются на военной базе США в штате Аризона. Сейчас их тестируют на специальных тренажерах. Ожидается, что в ближайшее время на базу прибудут еще до 10 украинцев - США уже подтвердили их прибытие.