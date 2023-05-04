Бывший пилот F-16 рассказал, почему он не хотел бы летать над Украиной

Украинские официальные лица уже давно просят Запад прислать современные истребители, аргументируя это тем, что Киеву необходимо больше самолетов чтобы успешно бороться с российскими войсками, сообщает издание Insider.
Украина неоднократно запрашивала самолеты F-16 американского производства, вызывая споры о том, насколько они могут быть эффективны.
Бывший пилот F-16 рассказал в интервью СМИ, что он не хотел бы выполнять задания над Украиной, заявив, что самолет не сможет обойти российские системы ПВО.
Пилот сообщил, что F-16 не подходит для ВВС Украины по ряду причин, в том числе из-за того, что С-400 может поражать системы F-16.
5 марта США начали обучение пилотов украинской армии на истребителях F-16.
Два украинских военных пилота в настоящее время проходят обучение на военной базе США. Американцы хотят проверить, подойдут ли они для обучения пилотированию истребителей F-16.
Об этом телеканалу NBC рассказали два конгрессмена США и высокопоставленный американский чиновник, пожелавший не называть своего имени.
Украинские навыки проверяются на военной базе США в штате Аризона. Сейчас их тестируют на специальных тренажерах. Ожидается, что в ближайшее время на базу прибудут еще до 10 украинцев - США уже подтвердили их прибытие.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!