Итальянский историк разгадал одну из самых больших загадок Моны Лизы

По словам Винчети, не может быть никаких сомнений в том, на картине Леонардо да Винчи "Мона Лиза" изображен мост Ромито ди Латерина в провинции Ареццо. Напомним, что личность самой "Моны Лизы", и фон картины были предметом горячих споров на протяжении многих лет.

Да Винчи написал "Мону Лизу" во Флоренции в 16 веке, но никогда не было до конца ясно, где именно.

Эксперт утверждает, что на картине изображен мост Ромито ди Латерина. Хотя от этого моста осталась только одна арка, Винчети смог измерить, что когда-то у этого моста должно было быть четыре арки, именно таких, как на фоне картины "Мона Лиза".