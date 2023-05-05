"Атака дронов на Кремль". Что можно сказать о беспилотниках, анализируя видео?

По мнению аналитиков ISW, с помощью подобной инсценировки власть пыталась показать населению, что война близко и в ней должен участвовать каждый. Также она может послужить предлогом для отмены или сильного урезания праздничных мероприятий 9 мая, что еще больше усилит у россиян ощущение, что жить как прежде невозможно.

Официальную позицию Вашингтона в среду выразил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател. Он подчеркнул, что пока не может подтвердить подлинность видео взрывов над Кремлем, а к заявлениям самого Кремля там относятся со скепсисом.

В Киеве накануне отвергли причастность к атаке на Кремль. "Мы не атакуем ни Путина, ни Москву, - заявил в среду в Хельсинки президент Украины Владимир Зеленский. - Мы боремся на собственной территории, защищаем свои села и города. Нам оружия не хватает даже для этого. Именно поэтому мы не используем его где-нибудь [еще]. У нас дефицит".

Как пишет корреспондент Fox News по национальной безопасности Дженнифер Гриффин, ссылаясь на свои источники в Пентагоне, американским чиновникам украинцы также заявляют, что не имеют отношения к атаке на Кремль.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Павел Аксенов о том, что это были за беспилотники: