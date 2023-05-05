"Не вижу разницы": уроженка Латвии разочаровалась после очередной пластической операции в Турции

Видео Лауры набрало 6,7 миллиона просмотров, у него тысячи лайков и тысячи комментариев.

Есть комментаторы, которые указывают, что им не нужны советы Лауры, чтобы понять, что такую операцию делать не стоит. Один из комментаторов спрашивает: "Почему тебе вообще показалось, что это хорошая идея?" Другой добавляет: "Не тревожься, спасибо, я в своем уме". Еще один человек написал: "Я не думаю, что человеку в своем уме не нужны какие-то знаки".

Несмотря на неприятные комментарии, Лаура обещает, что продолжит говорить о пластической хирургии и других процедурах. Под одним из своих видео она пишет: "Я открыто рассказываю об операциях, которые сделала, чтобы девочки не сравнивали себя с нереальным стандартом красоты. Я стараюсь помочь девочкам, у которых есть вопросы по этому поводу".

В свою очередь многие комментарии поблагодарили Лауру за то, что она делится своим путем пластических операций. Кто-то пишет: "Мы любим честную королеву".