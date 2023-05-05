"Не вижу разницы": уроженка Латвии разочаровалась после очередной пластической операции в Турции

Уроженка Латвии Лаура Иванова, которая живет за границей, признает, что зависима от пластической хирургии. Делать пластические операции она ездит в Турцию, однако последний стал большим разочарованием и бессмысленной тратой денег.
Первую пластическую операцию Лаура сделала в возрасте 18 лет. Молодая женщина в Турции уже сделала новые зубы, улучшила форму носа, дважды увеличивала грудь, а также сделала операцию по липосакции.
Однако сделано еще не все - Лаура решила изменить форму глаз, чтобы получить так называемые кошачьи глаза с раскосыми уголками. Она и эту операцию доверила хирургам в Турции. Ей была сделана так называемая пластическая хирургия кошачьего глаза или кантопластика, когда поднимается внешний уголок глаза, из-за чего глаз приобретает миндалевидную форму. Считается, что это любимая операция многих знаменитостей.
В одном из своих видео в TikTok Лаура смело демонстрирует разные фазы после операции и свой внешний вид спустя два месяца после нее. Именно столько времени нужно, чтобы глаза после операции приобрели желаемую форму. Лаура тотально разочаровалась - она не может увидеть никакой разницы.
Через два месяца после операции Лаура демонстрирует свое лицо без повязок и говорит подписчикам: "Спустя два месяца - никакой разницы".
Лаура также говорит подписчикам - это знак для вас, что не нужно тратить деньги на операцию кошачьего глаза!
@lauraivanovaaa The way i wanted it to work😭😡 #fyp #foxeyesurgery #foxeyes #plasticsurgery ♬ Toxic x Pony - ALTÉGO
Видео Лауры набрало 6,7 миллиона просмотров, у него тысячи лайков и тысячи комментариев.
Есть комментаторы, которые указывают, что им не нужны советы Лауры, чтобы понять, что такую операцию делать не стоит. Один из комментаторов спрашивает: "Почему тебе вообще показалось, что это хорошая идея?" Другой добавляет: "Не тревожься, спасибо, я в своем уме". Еще один человек написал: "Я не думаю, что человеку в своем уме не нужны какие-то знаки".
Несмотря на неприятные комментарии, Лаура обещает, что продолжит говорить о пластической хирургии и других процедурах. Под одним из своих видео она пишет: "Я открыто рассказываю об операциях, которые сделала, чтобы девочки не сравнивали себя с нереальным стандартом красоты. Я стараюсь помочь девочкам, у которых есть вопросы по этому поводу".
В свою очередь многие комментарии поблагодарили Лауру за то, что она делится своим путем пластических операций. Кто-то пишет: "Мы любим честную королеву".
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