Военные: Кремль атаковали дронами недружественные РФ силы, но вряд ли Украина

Гости программы Šodienas jautājums на LTV: бывший командующий Национальными вооруженными силами (NBS) генерал-майор в отставке Юрис Маклаков и штабной офицер Земессардзе, майор Янис Слайдиньш считают, что атака беспилотников на Кремль могла быть совершена некоторыми недружественными к России силами, но вряд ли это была Украина.
Маклаков заявил, что для России Кремль, как и гимн и флаг, является национальным символом, поэтому атака беспилотника нанесла РФ большой и унизительный ущерб.
"Наверняка это сделали недружественные Кремлю силы. Либо это люди, работающие внутри страны против правления [Владимира] Путина, либо, может быть, они связаны с Украиной", - оценил ситуацию бывший командующий NBS.
Слайдиньш также указал, что атака беспилотников на Кремль не делает чести российской системе ПВО, которая считается одной из лучших в мире. Теперь вопрос в том, как российская пропаганда расскажет о том, что произошло, народу России. Слайдиньш также добавил, что после инцидента "русские потребуют крови".
Как сообщалось, по информации пресс-службы Кремля, в ночь на среду, 3 мая, Украина пыталась нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина. Пресс-служба Путина назвала произошедшее "покушением на президента", однако вероятность его нахождения в Кремле ночью - невелика. Позднее Песков обвинил в атаке США.
Украина и США отвергли обвинения. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в свою очередь склоняются к версии, что атака является инсценировкой.
Аудио: Сюжет передачи Šodienas jautājums (на латышском языке)
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