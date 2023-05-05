Военные: Кремль атаковали дронами недружественные РФ силы, но вряд ли Украина

Маклаков заявил, что для России Кремль, как и гимн и флаг, является национальным символом, поэтому атака беспилотника нанесла РФ большой и унизительный ущерб.

"Наверняка это сделали недружественные Кремлю силы. Либо это люди, работающие внутри страны против правления [Владимира] Путина, либо, может быть, они связаны с Украиной", - оценил ситуацию бывший командующий NBS.

Слайдиньш также указал, что атака беспилотников на Кремль не делает чести российской системе ПВО, которая считается одной из лучших в мире. Теперь вопрос в том, как российская пропаганда расскажет о том, что произошло, народу России. Слайдиньш также добавил, что после инцидента "русские потребуют крови".

Как сообщалось, по информации пресс-службы Кремля, в ночь на среду, 3 мая, Украина пыталась нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина. Пресс-служба Путина назвала произошедшее "покушением на президента", однако вероятность его нахождения в Кремле ночью - невелика. Позднее Песков обвинил в атаке США.

Украина и США отвергли обвинения. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в свою очередь склоняются к версии, что атака является инсценировкой.

Аудио: Сюжет передачи Šodienas jautājums (на латышском языке)