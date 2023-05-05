В Риге появятся три новые улицы

На следующей неделе Комитет городского развития Рижской думы примет решение о названиях трех новых улиц.
На Кипсале безымянным красным линиям у улицы Кипасалас 49 планируется присвоить название улицы Самсалас.
В Старой Риге участок улицы от ул. Марсталю до ул. Трауксмес планируется назвать улицей Мазас Минстереяс.
В свою очередь, в Зиепниеккалнсе безымянные красные линии от ул. Тумес до прилегающего земельного участка планируется назвать улицей Реймермуйжас.
Окончательное решение о названии улиц должно быть принято на заседании Рижской думы.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова