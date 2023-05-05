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В Риге появятся три новые улицы

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Улица в центре Риги. Иллюстративное фото
Улица в центре Риги. Иллюстративное фото Фото: Zane Bitere/LETA

На следующей неделе Комитет городского развития Рижской думы примет решение о названиях трех новых улиц.

На Кипсале безымянным красным линиям у улицы Кипасалас 49 планируется присвоить название улицы Самсалас.

В Старой Риге участок улицы от ул. Марсталю до ул. Трауксмес планируется назвать улицей Мазас Минстереяс.

В свою очередь, в Зиепниеккалнсе безымянные красные линии от ул. Тумес до прилегающего земельного участка планируется назвать улицей Реймермуйжас.

Окончательное решение о названии улиц должно быть принято на заседании Рижской думы.

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