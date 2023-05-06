Карта ⟩ В Риге - два дня марафонов. Где и когда ограничат движение?

В эти выходные, 6 и 7 мая, в Риге пройдет традиционный Rimi Rīgas maratons. Во время него на нескольких улицах столицы, а также на мостах через Даугаву, будет ограничено или закрыто движение транспортных средств. В воскресенье, 7 мая, существенные изменения коснутся и нескольких маршрутов общественного транспорта.
С 17:00 субботы, 6 мая до 6:00 понедельника, 8 мая, будет закрыто движение транспорта на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас.
В случае необходимости, с 19:00 пятницы, 5 мая, до 6:00 понедельника, 8 мая на Домской площади и улице Пилс будет организовано двустороннее движение. В воскресенье, 7 мая с 7:30 до 16:00 двустороннее движение также будет организовано на улицах Яуниела и Краму.
Также во время марафона будут изменены маршруты общественного транспорта. В воскресенье несколько из них будут закрыты. Подробнее об изменениях в маршрутах общественного транспорта можно прочитать здесь или здесь.
В субботу, 6 мая, с 9:00 до 16:30 состоится "Детский день Рижского Rimi марафона". В тот же день с 10:00 до 11:00 состоится забег DPD jūdze по маршруту: улица Кришьяна Валдемара - улица Лачплеша - улица Бривибас - бульвар Бривибас - площадь Бривибас (финиш).
Государственная полиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией 6 мая с 9:50 до 11:00 остановит и перекроет движение автотранспорта по указанному маршруту.
В воскресенье, 7 мая, с 7:00 до 17:00 состоится Рижский марафон Rimi, полумарафон, забег на 10 км и 5 км. Госполиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией 7 мая с 06:30 до 17:00 ограничит и закроет движение транспортных средств по маршрутам забегов, которые отмечены на карте ниже.
Парковка
Во время проведения мероприятия остановка и стоянка транспортных средств в нескольких местах будут запрещены, а оставленные автомобили будут перемещены на ближайшее разрешенное для стоянки место.
С 19:00 5 мая до 6:00 8 мая запрещена остановка и стоянка транспорта на Домской площади. С 17:00 6 мая до 6:00 8 мая запрет на остановку и стоянку будет действовать на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на примыкающей к набережной улице в Старой Риге, от Полю гате до Яуниела.
Во время забегов в местах проведения будет запрещено движение электросамокатов, велосипедов, электромобилей и конных повозок: 6 мая с 9:00 до 16:00 и 7 мая с 7:00 до окончания мероприятия.
В случае возникновения непонятной ситуации можно обратиться в Центр управления дорожным движением по бесплатному информационному номеру 800 036 00.
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