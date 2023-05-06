Карта ⟩ В Риге - два дня марафонов. Где и когда ограничат движение?

С 17:00 субботы, 6 мая до 6:00 понедельника, 8 мая, будет закрыто движение транспорта на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас.

В случае необходимости, с 19:00 пятницы, 5 мая, до 6:00 понедельника, 8 мая на Домской площади и улице Пилс будет организовано двустороннее движение. В воскресенье, 7 мая с 7:30 до 16:00 двустороннее движение также будет организовано на улицах Яуниела и Краму.

Также во время марафона будут изменены маршруты общественного транспорта. В воскресенье несколько из них будут закрыты. Подробнее об изменениях в маршрутах общественного транспорта можно прочитать здесь или здесь.

В субботу, 6 мая, с 9:00 до 16:30 состоится "Детский день Рижского Rimi марафона". В тот же день с 10:00 до 11:00 состоится забег DPD jūdze по маршруту: улица Кришьяна Валдемара - улица Лачплеша - улица Бривибас - бульвар Бривибас - площадь Бривибас (финиш).

Государственная полиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией 6 мая с 9:50 до 11:00 остановит и перекроет движение автотранспорта по указанному маршруту.