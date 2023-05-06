Клинтон: еще в 2011 году было ясно, что Россия нападет на Украину

"Владимир Путин сказал мне в 2011 году, за три года до захвата Крыма, что он не согласен с соглашением, которое я заключил с Борисом Ельциным. Он сказал: “Я не согласен с этим, я не поддерживаю это и не думаю, что это соглашение имеет обязательную силу". И с того дня я знал, что вторжение России в Украину - лишь вопрос времени", - сказал бывший президент США.

Согласно Будапештскому меморандуму, Россия, США и Великобритания признавали территориальную целостность Украины.

Москва вместе с Лондоном и Вашингтоном обязалась гарантировать безопасность Украины в обмен на ликвидацию ядерного арсенала страны.

Документ был подписан в 1994 году президентом России Борисом Ельциным, президентом США Биллом Клинтоном, президентом Украины Леонидом Кучмой и премьер-министром Великобритании Джоном Мейджором.

Жена Клинтона, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон подчеркнула, что для прекращения боевых действий Украина должна либо победить Россию, либо хотя бы вернуть утраченные территории на востоке страны.

"Я бы не стала доверять Путину за столом переговоров ни при каких обстоятельствах, если только украинцы - при нашей поддержке - не будут иметь достаточно рычагов влияния", - подчеркнула Клинтон.

Клинтоны призвали Запад усилить поддержку Украины и заявили, что Киев может победить, если он будет обеспечен вооружением и боеприпасами. По их мнению, отказ от поддержки Украины придаст смелости не только Путину, но и китайскому лидеру Си Цзиньпину.