Видео ⟩ Водитель автобуса оставил ребенка на обочине. Мать возмущена

Около 17:00 жительнице Кекавы позвонил ее 12-летний сын. Ребенок ехал домой на автобусе из школы в Риге, но пропустил свою остановку Odukalns. Мальчик обратился к водителю, но не получил какого-либо правильного решения.

"Он подошел к водителю автобуса и спросил, " была ли уже моя остановка", водитель автобуса ответил "да, мы уже проехали мимо", после чего он начал самостоятельно останавливать автобус между остановками. Сын вышел там, где остановился автобус", - рассказала мать подростка.

Дальше своей остановки ребенок никогда не ездил и не очень понимал, как описать маме, где он находится. По его словам, вокруг были ангары и луга. Мать бросила работу и поспешила к своей машине. Женщина знала, что на этом участке дорога прямая и если она будет ехать медленно, то увидит своего сына.

Во время пути женщина начала злиться на компанию Nordeka и ее водителя. Мать недоумевала, почему водитель автобуса не спросил у несовершеннолетнего пассажира, не удобнее ли ему выйти на следующей остановке.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)