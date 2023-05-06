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Видео ⟩ Водитель автобуса оставил ребенка на обочине. Мать возмущена

rus.tvnet.lv
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Автобус
Автобус Фото: Ieva Lūka/LETA

В программу Degpunktā обратилась мать 12-летнего мальчика. Водитель междугороднего автобуса, услышав, от несовершеннолетнего мальчика, что он пропустил свою остановку решил высадить ребенка в незнакомом месте.

Около 17:00 жительнице Кекавы позвонил ее 12-летний сын. Ребенок ехал домой на автобусе из школы в Риге, но пропустил свою остановку Odukalns. Мальчик обратился к водителю, но не получил какого-либо правильного решения.

"Он подошел к водителю автобуса и спросил, " была ли уже моя остановка", водитель автобуса ответил "да, мы уже проехали мимо", после чего он начал самостоятельно останавливать автобус между остановками. Сын вышел там, где остановился автобус", - рассказала мать подростка.

Дальше своей остановки ребенок никогда не ездил и не очень понимал, как описать маме, где он находится. По его словам, вокруг были ангары и луга. Мать бросила работу и поспешила к своей машине. Женщина знала, что на этом участке дорога прямая и если она будет ехать медленно, то увидит своего сына.

Во время пути женщина начала злиться на компанию Nordeka и ее водителя. Мать недоумевала, почему водитель автобуса не спросил у несовершеннолетнего пассажира, не удобнее ли ему выйти на следующей остановке.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)

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