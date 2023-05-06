"Нож в спину": Украина в шоке от зернового запрета из ЕС

Судно с украинским зерном проходит Босфор Фото: DW

Представитель ВАР убежден, что ограничительные меры против украинского зерна носят более политический, чем экономический характер. "Ни о каком засилье украинского зерна на польском или венгерском рынке не может быть и речи. Львиная доля, в частности, в Польше, шла транзитом в польские порты. Реализовывать в Польше его нет смысла, потому что там и без того переизбыток зерна", - настаивает Денис Марчук.

По данным Евростата, импорт зерна из Украины, например, в Польшу вырос в 2022 году по сравнению с предыдущим годом с 0,06 до 2,6 миллиона тонн. В то же время поставки в Румынию достигли в 2022 году более 1,3 миллиона тонн вместо 0,002 годом ранее. Однако Румыния не блокировала ввоз украинского зерна в одностороннем порядке. Румынский порт в черноморском городе Констанца после нападения на Украину стал одним из новых экспортных маршрутов для украинского зерна.

"Россия использует уязвимость"

По словам Павла Мартышева, Россия уже в полной мере использует запрет на импорт украинского зерна некоторыми странами ЕС для повышения давления на Украину. Дело в том, что экспорт украинского зерна основным, более дешевым в логистике, маршрутом - через Одессу и другие черноморские порты Украины, возможен только при согласии России в рамках согласованного в прошлом году при посредничестве Турции "зернового коридора".

Однако для продления действия соглашения Россия каждый раз выдвигает различные политические требования. "Они ощущают уязвимость Украины в нынешней ситуации и потому говорят о продлении действия соглашения на 60 дней. Но это нелегитимная постановка вопроса, это соглашение, в принципе, может продлеваться только на 120 дней", - отмечает аналитик. 60 дней после последнего продления сделки истекут 18 мая. Украинские аграрии и трейдеры сетуют, что, учитывая неопределенность, фрахт судов для вывоза зерна становится для Украины все дороже, количество новых сделок сокращается.