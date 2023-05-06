Утром в среду, 3 мая, многие пользователи TikTok увидели шокирующую прямую трансляцию, во время которой 40-летний литовец в Каунасе нанес себе ранения. Позже полиция подтвердила, что мужчина погиб, сообщают литовские СМИ.
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В Литве мужчина наносил себе увечья во время трансляции в TikTok. Полиция обнаружила его труп
В прямой трансляции в TikTok, которая длилась около 10 минут, а началась примерно в 5:00 утра, мужчина из Литвы нанес себе не менее 10 ударов ножом.
Примерно через пять часов сотрудники полиции прибыли в квартиру мужчины и выломали его дверь. К сожалению, к тому времени мужчина был уже мертв.
Как сообщили официальные лица около 10:30 утра, в среду, 3 мая, после взлома двери в квартире в Каунасе было обнаружено тело мужчины 1983 года рождения с ножевыми ранениями. По предварительной информации, мужчина самостоятельно нанес себе ранения.
Изначально полиция заявила, что зрители прямого эфира не сообщали об увиденном и что они узнали о ситуации от коллег из Интерпола в Сингапуре.
Говорится, что сингапурские власти были предупреждены зрителем трансляции.
Позже выяснилось, что один зрителем из Литвы все-таки обратился в местные службы за помощью.
Сначала полиция выяснила декларированный адрес мужчины, но мужчины там не было. Правоохранители выяснили, что он находится в квартире в Каунасе, куда они и отправились. Полиция прибыла на место почти через пять часов после прямой трансляции.
Соседи мужчины говорят, что у него были проблемы с психическим здоровьем.
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