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ВСУ подтвердили, что сбили ракету "Кинжал". Считалось, что это невозможно

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Зенитно-ракетные комплексы Patriot в словацком аэропорту Слиачи.
Зенитно-ракетные комплексы Patriot в словацком аэропорту Слиачи. Фото: RADOVAN STOKLASA

Командующий воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук  подтвердил информацию, которую накануне украинские власти отвергали - о сбитой над Киевом российской гиперзвуковой ракете "Кинжал". Об этом пишет Русская служба BBC.

Об этом Николай Олещук написал в своем Telegram.

"Поздравляю украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили "не имеющий аналогов" "Кинжал"! Это произошло во время ночной атаки 4 мая в небе Киева. Ракету Х-47 выпустил МиГ-31К с территории России", - написал он.

По словам генерала, уничтожить ракету удалось при помощи американской системы ПВО Patriot.

Информация об этом появилась накануне в украинском издании Defense Express вместе с фотографиями обломков ракеты. Однако ВСУ сначала назвали это выдумками прессы.

В своем сообщении Олещук объясняет это тем, что нельзя заранее обнародовать информацию, которой может воспользоваться противник.

"Мы будем обязательно сообщать что, где, чем, и когда сбили! Всему свое время", - написал он.

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