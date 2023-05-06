Пригожин: ЧВК "Вагнер" передаст позиции в Бахмуте "Ахмату"

По словам Пригожина, он связывается с представителями чеченского спецназа "Ахмат", чтобы передать позиции 10 мая в 00:00.

"Ровно в тот момент, когда по нашим расчетам мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал", - заявил Пригожин.

Накануне Пригожин, ссылаясь на нехватку боеприпасов, пригрозил вывести ЧВК "Вагнер" из Бахмута 10 мая. Тогда же глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что "Ахмат" может сменить "вагнеровцев".

Напомним, что Бахмут остается самым горячим участком фронта в Украине с большим числом потерь с обеих сторон.

Министерство обороны России отказалось от наступления на Бахмут и перешло к подготовке отражения ожидаемого украинского контрнаступления. Это поставило ЧВК "Вагнер" и его спонсора Евгения Пригожина в сложное положение, пишет Институт изучения войны (ISW).