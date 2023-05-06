Трагическое ДТП в Эстонии: погиб восьмимесячный ребенок

Полиция подтвердила, что ребенок, пострадавший в аварии, к сожалению, умер в субботу около полудня.

Тяжелое ДТП произошло 3 мая около 14:00 на Арукюла-теэ в Тарту, где 83-летний мужчина на автомобиле Volvo сбил 26-летнюю женщину, переходившую пешеходный переход с детской коляской. В коляске был восьмимесячный мальчик.

​Известие о гибели младенца потрясло жителей Тарту, которые отреагировали созданием стихийного мемориала рядом с местом аварии.

Сегодня в 15:00 люди начали собираться у мемориала, чтобы почтить память погибшего ребенка. Всего возложить цветы и зажечь свечи пришло около 50 человек.