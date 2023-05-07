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Видео ⟩ Под Екатеринбургом горели склады с порохом

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Пожар
Пожар Фото: twitter.com

В поселке Первомайский Свердловской области загорелись два склада с порохом, сообщили вечером в субботу, 6 мая, экстренные службы региона. Сообщается, что причиной возгорания стали лесные пожары.

"Пожар угрожает еще 18 прилегающим складам, где также хранится порох", - сказал неназванный источник. Поселок Первомайский, в котором проживает около 400 человек, готовится к эвакуации.

Позже информацию о возгорании склада подтвердили и в МЧС России. По предварительной информации, пострадавших нет.

Власти начали эвакуацию жителей села Первомайское. Люди уезжают из села на автобусах и на личном транспорте, написал на своей странице во "ВКонтакте" глава Режевского городского округа Иван Карташов.

Жители Екатеринбурга жалуются на сильный смог и запах гари в воздухе. Поселок Первомайский находится всего в 30 километрах от Екатеринбурга.

На территории Режевского городского округа под Екатеринбургом, где горят склады, введен режим чрезвычайной ситуации

Ситуация с пожарами в Свердловской области оценивается как критическая. Регион обратился за помощью к федеральным властям в борьбе с ними.

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