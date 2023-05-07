Видео ⟩ Под Екатеринбургом горели склады с порохом

"Пожар угрожает еще 18 прилегающим складам, где также хранится порох", - сказал неназванный источник. Поселок Первомайский, в котором проживает около 400 человек, готовится к эвакуации.

Позже информацию о возгорании склада подтвердили и в МЧС России. По предварительной информации, пострадавших нет.

Forest fires in the village of Pervomaysky in the Sverdlovsk region of Russia have reached the gunpowder warehouses. Explosions can be heard, and the fire may reach as many as 18 warehouses.



400 residents of the village are preparing for evacuation. pic.twitter.com/vG89LipFhO — NEXTA (@nexta_tv) May 6, 2023

Власти начали эвакуацию жителей села Первомайское. Люди уезжают из села на автобусах и на личном транспорте, написал на своей странице во "ВКонтакте" глава Режевского городского округа Иван Карташов.

Жители Екатеринбурга жалуются на сильный смог и запах гари в воздухе. Поселок Первомайский находится всего в 30 километрах от Екатеринбурга.

На территории Режевского городского округа под Екатеринбургом, где горят склады, введен режим чрезвычайной ситуации

Ситуация с пожарами в Свердловской области оценивается как критическая. Регион обратился за помощью к федеральным властям в борьбе с ними.

Pervomaiskoye, Russia, 18 gunpowder warehouses are on fire, evacuation has been announced 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/1CRaZGkepn — MAKS 22🇺🇦🔜 (@Maks_NAFO_FELLA) May 6, 2023