США уперлись в потолок госдолга. Грозит ли Америке дефолт?

"Последствия дефолта не будут ограничены Соединенными Штатами. Финансовый кризис начнет расползаться, и мировая экономика окажется перед угрозой рецессии", - пишут советники Байдена.

На этот раз все будет даже хуже, предупреждают они, потому что в отсутствие возможности занимать у правительства еще и не будет денег на господдержку, чтобы смягчить последствия кризиса, как после финансового коллапса 2008 года и в пандемию ковида.

Рецессия сейчас совсем некстати. Мир еще не оправился от ковидного кризиса. Вторая после США экономика - Китай только начал восстанавливаться, а третью по размерам европейскую экономику лихорадит от энергетического кризиса и войны России против Украины.

Можно ли избежать катастрофы?

Самый простой способ - повысить потолок госдолга или отменить его. Для этого нужно согласие Конгресса. Пока его нет, правительство может оттягивать дефолт благодаря целому набору экстренных мер - от пресных до экстравагантных, вроде чеканки платиновой монеты в 1 трлн долларов.

Как долго кабинет Байдена сможет и, главное, захочет выкручиваться - вопрос на 31,4 триллиона долларов. Оценки разнятся от июня до октября, а то и до 2024 года.

Деньги у США бесконечны Фото: Getty Images

Вот примерный перечень мер, которые теоретически позволяют США избежать дефолта, даже если Конгресс так и не разрешит увеличивать госдолг.

Прикрыться конституцией