Видео ⟩ Опасный пешеходный переход на Югле. Жители бьют тревогу

Уже некоторое время Эвия и ее дочь ходят из детского сада домой другим, гораздо более длинным путем, избегая смертельного пешеходного перехода на улице Мурьяню.

"Мы с дочкой чуть не лишились жизни! Две машины остановились и слева, и справа, а машина справа начала движение, когда я стала переходить дорогу с ребенком, направляясь на урок в музыкальную школу. Мы остановились прямо у водительской двери, а он еще недовольно посмотрел на нас", - рассказала Эвия.

Водитель и глазом не моргнув уехал, оставив Эвию и ее дочь в ужасе. Семья уже сталкивалась с опасными ситуациями на этом роковом пешеходном переходе.

Эвия говорит, что страшнее всего переходить улицу Мурьяню днем в будние дни. Именно в это время движение наиболее интенсивное, а дети постоянно пересекают пешеходный переход. Потому что рядом с ним находится несколько учебных заведений: музыкальная школа, школа карате и частный детский сад.