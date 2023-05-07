Видео ⟩ Опасный пешеходный переход на Югле. Жители бьют тревогу

Непросматриваемый и опасный. Так Эвия, жительница Риги, описывает пешеходный переход на улице Мурьяню на Югле. Недавно, переходя улицу со своим ребенком, она чуть не лишилась жизни. Об это сообщает программа Bez Tabu.
Уже некоторое время Эвия и ее дочь ходят из детского сада домой другим, гораздо более длинным путем, избегая смертельного пешеходного перехода на улице Мурьяню.
"Мы с дочкой чуть не лишились жизни! Две машины остановились и слева, и справа, а машина справа начала движение, когда я стала переходить дорогу с ребенком, направляясь на урок в музыкальную школу. Мы остановились прямо у водительской двери, а он еще недовольно посмотрел на нас", - рассказала Эвия.
Водитель и глазом не моргнув уехал, оставив Эвию и ее дочь в ужасе. Семья уже сталкивалась с опасными ситуациями на этом роковом пешеходном переходе.
Эвия говорит, что страшнее всего переходить улицу Мурьяню днем в будние дни. Именно в это время движение наиболее интенсивное, а дети постоянно пересекают пешеходный переход. Потому что рядом с ним находится несколько учебных заведений: музыкальная школа, школа карате и частный детский сад.
Это не мешает водителям беспардонно нарушать правила дорожного движения, например, обгонять на переходе и не уступать дорогу пешеходам.
В такой ситуации оказалась и Ксения, молодая мама, которая попыталась перейти улицу, обходя машины, остановившиеся прямо на пешеходном переходе.
Она признается, что всегда старается быть внимательной и убедиться в безопасности, прежде чем перейти улицу. Еще одна местная жительница Кристине подтвердила, что машины обычно не останавливаются.
Кроме того, водители любят парковать свои автомобили в неразрешенных местах перед знаком "Остановка и стоянка запрещена", загораживая вид на пешеходный переход.
Райтис, житель Юглы, недоумевает по поводу такого поведения и отмечает, что на помощь должны прийти сотрудники правоохранительных органов.
Передача стала свидетелем действий особо бесцеремонных водителей. Мужчина, припарковав свой автомобиль всего в метре от пешеходного перехода, внезапно начал движение задним ходом, что заставило пешехода быстро увернуться, чтобы избежать столкновения.
Водитель ответил передаче, что так ездить безопасно, потому что он смотрит в зеркала.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)
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