Лондон: России грозит экономический кризис из-за нехватки рабочей силы

По данным экспертов британской разведки, за последние три года население России сократилось на два миллиона больше, чем прогнозировалось ранее.

"Мобилизация, исторически высокая эмиграция, а также стареющее и сокращающееся население ограничивают предложение рабочей силы", говорится в отчете.

В 2022 году страну покинуло до 1,3 млн человек, в числе которых были молодые и образованные россияне, работавшие в отраслях с высокой добавленной стоимостью.

По оценкам Министерства цифрового развития России, в прошлом году из России навсегда выехали 100 000 человек, работающих в сфере IT, что составляет 10% от общего числа занятых в этой сфере.