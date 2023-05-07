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Лондон: России грозит экономический кризис из-за нехватки рабочей силы

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Красная площадь в Москве. Иллюстративное фото
Красная площадь в Москве. Иллюстративное фото Фото: Julia Nazarova/Shutterstock

России грозит нехватка рабочей силы, что, как ожидается, приведет к падению экономического роста и высокой инфляции, говорится в ежедневном отчете британского министерства обороны о ситуации на украинском фронте.

По данным экспертов британской разведки, за последние три года население России сократилось на два миллиона больше, чем прогнозировалось ранее.

"Мобилизация, исторически высокая эмиграция, а также стареющее и сокращающееся население ограничивают предложение рабочей силы", говорится в отчете.

В 2022 году страну покинуло до 1,3 млн человек, в числе которых были молодые и образованные россияне, работавшие в отраслях с высокой добавленной стоимостью.

По оценкам Министерства цифрового развития России, в прошлом году из России навсегда выехали 100 000 человек, работающих в сфере IT, что составляет 10% от общего числа занятых в этой сфере.

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