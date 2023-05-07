Жертвователь Детской больнице - в поле зрения Службы госбезопасности

С одной стороны, инвестиции в современные технологии и науку, с другой - риски для национальной безопасности. Так можно описать отношение латвийских властей к деятельности китайского производителя продуктов для исследований генов MGI в Латвии, который только что попал в заголовки новостей, пожертвовав почти три миллиона евро в фонд Детской больницы. Соединенные Штаты неоднократно предупреждали, что китайские биотехнологические компании собирают персональные данные и сотрудничают с китайскими властями.
Программа Латвийского телевидения De Facto сообщает, что Служба государственной безопасности Латвии (VDD) также обратила внимание на компанию и видит в ней возможный инструмент китайского влияния. При этом фонд Детской больницы категорически отрицает возможность какой-либо передачи данных китайской компании и подчеркивает, что пожертвование спасает детские жизни.