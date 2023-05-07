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Жертвователь Детской больнице - в поле зрения Службы госбезопасности

rus.tvnet.lv
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Научные исследования. Иллюстративное фото
Научные исследования. Иллюстративное фото Фото: shutterstock.com

С одной стороны, инвестиции в современные технологии и науку, с другой - риски для национальной безопасности. Так можно описать отношение латвийских властей к деятельности китайского производителя продуктов для исследований генов MGI в Латвии, который только что попал в заголовки новостей, пожертвовав почти три миллиона евро в фонд Детской больницы. Соединенные Штаты неоднократно предупреждали, что китайские биотехнологические компании собирают персональные данные и сотрудничают с китайскими властями.

Программа Латвийского телевидения De Facto сообщает, что Служба государственной безопасности Латвии (VDD) также обратила внимание на компанию и видит в ней возможный инструмент китайского влияния. При этом фонд Детской больницы категорически отрицает возможность какой-либо передачи данных китайской компании и подчеркивает, что пожертвование спасает детские жизни.

Пересмотреть отношения с Китаем

Геополитическое соперничество между Китаем и США, главным стратегическим партнером Латвии, становится все более острым. В свою очередь, Китай продолжает дружить с агрессором - Россией, о чем свидетельствует, например, встреча президента Си с Владимиром Путиным в ходе официального государственного визита даже после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина.

Между тем торговые отношения Латвии с Китаем в последние годы укрепляются. Импорт из Китая за три года почти удвоился и в прошлом году составил около миллиарда евро. Растет и экспорт латвийских товаров в Китай, но его объемы в несколько раз меньше.

Анджей Вилюмсонс, политический директор латвийского МИД, отмечает, что о том, какие отношения строить с Китаем, в последние годы думали не только США, но и европейские страны. Позиция МИД заключается в том, что торговые связи - это неплохо, однако при этом важно, чтобы не было экономической зависимости от Китая, которую можно будет использовать как инструмент влияния.

"Яркий пример - отношения Китая с Литвой. Когда эти отношения из-за политических разногласий испортились, мы все наблюдали, как Китай использовал инструменты экономического влияния на Литву сугубо в сфере экономики. Это то, чего мы должны избегать при привлечении инвестиций, в том числе из Китая", - сказал представитель МИД.

Китайский гигант исследований генов работает в Латвии

Одной из самых важных китайских компаний в Латвии является Latvia MGI Tech, у которой есть центр секвенирования генов недалеко от Рижского аэропорта. Его торжественно открыли в 2019 году.

MGI является подразделением по производству оборудования китайской компании по исследованию генома BGI (бывший Beijing Genomics Institute - Пекинский институт геномики). MGI, однако, настаивает на том, что компании больше не связаны, так как в прошлом году MGI была отделена, однако реальный бенефициар остался прежним - гражданин Китая Ван Цзянь.

США включили несколько компаний группы BGI в так называемый торговый "черный список", в который также входит производитель телефонов Huawei. Различные американские технологии и продукты больше не могут продаваться этим компаниям без специального разрешения. Последний раз список компаний группы BGI обновлялся в марте этого года.

Тем временем в Латвии компания MGI попала в заголовки новостей, пожертвовав в фонд Детской больницы 2,8 миллиона евро. Руководитель фонда Лиене Дамбиня утверждает, что жертвователем выступил фонд в США, связанный с MGI. Она говорит, что на пожертвованные деньги уже спасена жизнь одного ребенка - путем покупки недостающих лекарств на 100 тысяч евро: "Это цель фонда Детской больницы - использовать пожертвование для конкретных детей, для их здоровья. И вторая цель пожертвования - инфраструктура детской больницы". Дамбиня подчеркивает, что в договоре дарения нет обязательств покупать оборудование или продукцию MGI.

США опасаются по поводу связей компании с китайскими властями; внимание обратила VDD

Два года назад Национальный центр контрразведки и безопасности США предупредил, что быстрые успехи Китая в исследованиях генома создают риски как для экономики, так и для безопасности. Центр назвал BGI одним из информационных каналов, с помощью которых китайское правительство может массово собирать данные о здоровье американцев, включая генетическую информацию. Также утверждается, что технологии BGI использовались для подавления уйгурского меньшинства.

Также, по оценке Службы государственной безопасности Латвии, любая информация, включая частные личные данные, которая передается китайской компании, может оказаться в руках китайского правительства. VDD заявляет, что Latvia MGI Tech находится в ее поле зрения с 2019 года, чтобы оценить, не представляет ли компания риски для национальной безопасности.

"Учитывая специфику работы службы, VDD воздержится от дальнейших комментариев, касающихся конкретной компании. В то же время, по мнению VDD, относительно любой китайской компании существует риск того, что она может быть использована для поддержки китайских интересов. Китайские компании частного сектора в значительной степени находятся под контролем правительства Китая и обязаны при необходимости сотрудничать с китайскими властями, в том числе со спецслужбами. Учитывая вышеизложенное, деятельность китайских компаний в Латвии связана с разведывательными рисками.

VDD призывает всех при оценке возможностей сотрудничества с китайскими компаниями уделять повышенное внимание потенциальным рискам, в том числе возможным угрозам безопасности данных. При оценке VDD сотрудничества с любой китайской компанией следует принимать во внимание риск того, что данные физических и юридических лиц, а также находящаяся в ее распоряжении интеллектуальная собственность, инновации и открытия могут быть переданы государственным органам Китая", - говорится в письменном ответе службы.

Тесное сотрудничество с латвийскими исследователями

Latvia MGI Tech активно сотрудничает с Латвийским центром биомедицинских исследований, в том числе в реализации совместных проектов, финансируемых Европейским союзом. Компания передала центру оборудование для подготовки образцов для секвенирования. В свою очередь, два современных секвенатора MGI сдают центру в аренду на время, пока он закупает у компании реагенты, необходимые для секвенирования, говорит председатель Научного совета центра Янис Кловиньш. Реагенты стоят примерно один миллион евро в год.

"Это наиболее выгодная с финансовой точки зрения модель, потому что такой тип оборудования довольно быстро устаревает. Конкуренция большая, и поэтому, если бы мы купили такое оборудование и вложили много денег, а в мире что-то произошло бы, появился бы новый тип техники, в котором это оборудование уже не годилось бы, мы бы потеряли деньги", - отметил Кловиньш.

Глава центра подчеркивает, что собственные данные устройства не передаются производителю и в целом персональные данные тщательно защищаются. Кловиньш указал, что латвийские органы безопасности призвали уделять особое внимание безопасности данных и сделали запрос о сотрудничестве с Биомедицинским центром MGI: "[Есть] как рекомендации, как контролировать эти потоки данных, так и специальное оборудование, которое это контролирует, чтобы не случилось, что вдруг без нашего ведома данные куда-то начнут утекать. В настоящее время за этим наблюдают, и я думаю, что это положительный момент".

Кловиньш считает, что риски сотрудничества с китайской компанией в области генных исследований невелики. Он подчеркивает, что центр также будет публиковать сводные данные о генетических характеристиках населения Латвии в рамках различных исследований. Глава центра указывает, что главная выгода, которую Китай получит от массового сбора и анализа генетической информации - это преимущество на рынке лекарств.

"Таким образом, те, кто тщательно изучает геном, уделяет ему больше внимания и вкладывает средства, разработают больше различных лекарств следующего поколения, в том числе индивидуализированных, и, таким образом, будут получать экономическую выгоду. Я думаю, это цель этой компании", - сказал Кловиньш.

Latvia MGI Tech категорически отвергает интерес к данным

Latvia MGI Tech не дала согласия на интервью, но в письменном комментарии подчеркнула, что сбор данных не требуется ни медицинскому учреждению, ни исследовательской лаборатории. Компания категорически отвергает вопросы по этому поводу.

"Мы глубоко сожалеем, что в ущерб здоровью детей культивируется несусветная чушь о сборе и обработке биологических образцов или персональных данных. Это не имеет абсолютно никакого отношения к нашим деловым операциям, поэтому мы категорически отвергаем публично высказываемую ложь. [...] Мы считаем, что под влиянием геополитической ситуации создаются необоснованные спекуляции о благотворительном жесте", - написал представитель компании Андис Шлайтас.

Председатель правления фонда Детской больницы Лиене Дамбиня также отвергает даже теоретическую возможность того, что в руки компании каким-то образом могли попасть личные данные пациентов.

"Конечно, я и сама заметила, что были риски, которые могли быть связаны с этим пожертвованием, но этот договор не предусматривает никакого обмена данными, а даже если бы он в теории и был, это фактически невозможно. [...] Еще до всех международных правил мы очень внимательно следили за тем, каким образом передаются любые личные данные, связанные с состоянием здоровья ребенка, понимая, что это очень и очень конфиденциальная информация", - сказала Дамбиня.

В свою очередь Служба государственной безопасности в письменном ответе также заявила, что сбор и исследование генетических данных как внутри страны, так и за рубежом необходимы Китаю для укрепления своих позиций среди мировых лидеров в области биотехнологий. Это может быть использовано Китаем как инструмент "мягкой силы" для создания положительного имиджа и продвижения благоприятных для себя решений в других странах.

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