Жертвователь Детской больнице - в поле зрения Службы госбезопасности

Пересмотреть отношения с Китаем

Геополитическое соперничество между Китаем и США, главным стратегическим партнером Латвии, становится все более острым. В свою очередь, Китай продолжает дружить с агрессором - Россией, о чем свидетельствует, например, встреча президента Си с Владимиром Путиным в ходе официального государственного визита даже после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина.

Между тем торговые отношения Латвии с Китаем в последние годы укрепляются. Импорт из Китая за три года почти удвоился и в прошлом году составил около миллиарда евро. Растет и экспорт латвийских товаров в Китай, но его объемы в несколько раз меньше.

Анджей Вилюмсонс, политический директор латвийского МИД, отмечает, что о том, какие отношения строить с Китаем, в последние годы думали не только США, но и европейские страны. Позиция МИД заключается в том, что торговые связи - это неплохо, однако при этом важно, чтобы не было экономической зависимости от Китая, которую можно будет использовать как инструмент влияния.