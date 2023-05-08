Россия снова атаковала Киев беспилотниками

Так, украинские силы ПВО в ночь на понедельник уничтожили более 30 иранских беспилотников Shahed, атаковавших Киев, сообщил в Telegram глава Киевской военной администрации Сергей Попко.

Вечером в воскресенье в Украине, главным образом, в южных и центральных областях была объявлена воздушная тревога.

В Одессе во время воздушного налета прогремел взрыв и начался пожар. Россия обстреляла Одесскую область ракетами со стратегических бомбардировщиков. Целью атаки был склад продовольственного предприятия и зона отдыха на черноморском побережье, сообщила в Facebook украинская армия.

В Киеве и регионе работала противовоздушная оборона. В столице прогремело несколько взрывов.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате атаки беспилотников пострадали по меньшей мере пять человек.

"Трое пострадавших на месте взрыва в Соломенском районе и один - в Святошинском. Помощь медиков получают на месте. Двух пострадавших в Святошинском районе госпитализировали", - сообщил Кличко в Telegram.

По данным Кличко, обломки беспилотника упали на двухэтажное здание в Святошинском районе.