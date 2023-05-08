Кажется, что такого количества мужчин в платьях, юбках и на каблуках среди участников конкурса не было никогда, пишет Limon.ee. В воскресенье вечером в Ливерпуле (Великобритания) торжественно открылось "Евровидение-2023". На бирюзовой ковровой дорожке рядом с Сент-Джордж-Холлом журналистов и фанатов шокировали, эпатировали, изумляли, поражали и сводили с ума участники из 37 стран.
Церемония открытия проходила три часа.
Прогнозы букмекеров не спешат радовать латвийских фанатов. Но всегда есть маленькая надежда на прохождение Латвии в финал. Победу, нашей стране, конечно, никто не пророчит. Про участников Sudden Lights и их песню Aijā говорят, что это не совсем формат "Евровидения".
Главные цвета этого года на "Евровидении" - бирюзовый и 50 оттенков голубого. Это видно буквально во всем: в нарядах участников во время церемонии открытия и на репетициях, в цвете ковровой дорожки (она часто бывает бирюзовой, но это не единственный цвет), в оформлении сцены. Для первого и главного появления на публике в воскресенье вечером артисты многих стран выбрали наряды голубого цвета, пишет журналист и руководитель портала Limon.ee Эдгар Гергель.
Галерея: открытие "Евровидения-2023"
Первый полуфинал Евровидения состоится 9 мая, второй - 11 мая, а финал - 13 мая. Эстония выступает 11 мая, в четверг. Портал Limon.ee будет вести прямые трансляции конкурса во все дни.
Видео: церемония открытия "Евровидения-2023"
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