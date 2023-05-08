Кажется, что такого количества мужчин в платьях, юбках и на каблуках среди участников конкурса не было никогда, пишет Limon.ee. В воскресенье вечером в Ливерпуле (Великобритания) торжественно открылось "Евровидение-2023". На бирюзовой ковровой дорожке рядом с Сент-Джордж-Холлом журналистов и фанатов шокировали, эпатировали, изумляли, поражали и сводили с ума участники из 37 стран.

Сент-Джордж-Холл в Ливерпуле. 7 мая там официально открылось Евровидение-2023 Фото: Peter Byrne

Церемония открытия проходила три часа.

Прогнозы букмекеров не спешат радовать латвийских фанатов. Но всегда есть маленькая надежда на прохождение Латвии в финал. Победу, нашей стране, конечно, никто не пророчит. Про участников Sudden Lights и их песню Aijā говорят, что это не совсем формат "Евровидения".

Группа Sudden Lights (Латвия) на церемонии открытия. Солист появился на ковровой дорожке босиком Фото: EPA/ Scanpix

Хорватская группа Let 3 представляет страну с песней Mama ŠČ! Артисты на ковровой дорожке 7 мая Фото: Adam Vaughan

Главные цвета этого года на "Евровидении" - бирюзовый и 50 оттенков голубого. Это видно буквально во всем: в нарядах участников во время церемонии открытия и на репетициях, в цвете ковровой дорожки (она часто бывает бирюзовой, но это не единственный цвет), в оформлении сцены. Для первого и главного появления на публике в воскресенье вечером артисты многих стран выбрали наряды голубого цвета, пишет журналист и руководитель портала Limon.ee Эдгар Гергель.

Алика Милова (Эстония) 7 мая на церемонии открытия Евровидения в Ливерпуле Фото: Adam Vaughan/Scanpix

Piqued Jacks с песней Like An Animal представляет Сан-Марино. Вот в каком виде они сияли на ковровой дорожке в Ливерпуле. Артистом предсказывают довольно низкую позицию в финале Фото: Peter Byrne

Финский рэпер Käärijä веселился на церемонии открытия Евровидения. Ему предсказывают второе место. Но все еще может измениться, он не так сильно отстает от Loreen Фото: Peter Byrne

Финский рэпер Käärijä веселился на церемонии открытия Евровидения. Ему предсказывают второе место. Но всё еще может измениться, он не так сильно отстает от Loreen Фото: Peter Byrne

Представительница Литвы Monika Linkytė появилась в голубом платье. Ей пророчат место рядом с Эстонией - 27-е в финале и 37 возможных. Фото: Adam Vaughan

Украинская группа TVORCHI. Они будут выступать на главной сцене Ливерпуля 13 мая, в финале Евровидения. Они входят в число фаворитов этого года по версии букмекеров. Фото: Adam Vaughan

Первый полуфинал Евровидения состоится 9 мая, второй - 11 мая, а финал - 13 мая. Эстония выступает 11 мая, в четверг. Портал Limon.ee будет вести прямые трансляции конкурса во все дни.

Видео: церемония открытия "Евровидения-2023"