Кажется, что такого количества мужчин в платьях, юбках и на каблуках среди участников конкурса не было никогда, пишет Limon.ee. В воскресенье вечером в Ливерпуле (Великобритания) торжественно открылось "Евровидение-2023". На бирюзовой ковровой дорожке рядом с Сент-Джордж-Холлом журналистов и фанатов шокировали, эпатировали, изумляли, поражали и сводили с ума участники из 37 стран.

Сент-Джордж-Холл в Ливерпуле. 7 мая там официально открылось Евровидение-2023
Сент-Джордж-Холл в Ливерпуле. 7 мая там официально открылось Евровидение-2023 Фото: Peter Byrne

Церемония открытия проходила три часа.

Прогнозы букмекеров не спешат радовать латвийских фанатов. Но всегда есть маленькая надежда на прохождение Латвии в финал. Победу, нашей стране, конечно, никто не пророчит. Про участников Sudden Lights и их песню Aijā говорят, что это не совсем формат "Евровидения".

Группа Sudden Lights (Латвия) на церемонии открытия. Солист появился на ковровой дорожке босиком
Группа Sudden Lights (Латвия) на церемонии открытия. Солист появился на ковровой дорожке босиком Фото: EPA/ Scanpix
Хорватская группа Let 3 представляет страну с песней Mama ŠČ! Артисты на ковровой дорожке 7 мая
Хорватская группа Let 3 представляет страну с песней Mama ŠČ! Артисты на ковровой дорожке 7 мая Фото: Adam Vaughan

Главные цвета этого года на "Евровидении" - бирюзовый и 50 оттенков голубого. Это видно буквально во всем: в нарядах участников во время церемонии открытия и на репетициях, в цвете ковровой дорожки (она часто бывает бирюзовой, но это не единственный цвет), в оформлении сцены. Для первого и главного появления на публике в воскресенье вечером артисты многих стран выбрали наряды голубого цвета, пишет журналист и руководитель портала Limon.ee Эдгар Гергель. 

Алика Милова (Эстония) 7 мая на церемонии открытия Евровидения в Ливерпуле
Алика Милова (Эстония) 7 мая на церемонии открытия Евровидения в Ливерпуле Фото: Adam Vaughan/Scanpix
Piqued Jacks с песней Like An Animal представляет Сан-Марино. Вот в каком виде они сияли на ковровой дорожке в Ливерпуле. Артистом предсказывают довольно низкую позицию в финале
Piqued Jacks с песней Like An Animal представляет Сан-Марино. Вот в каком виде они сияли на ковровой дорожке в Ливерпуле. Артистом предсказывают довольно низкую позицию в финале Фото: Peter Byrne
Финский рэпер Käärijä веселился на церемонии открытия Евровидения. Ему предсказывают второе место. Но все еще может измениться, он не так сильно отстает от Loreen
Финский рэпер Käärijä веселился на церемонии открытия Евровидения. Ему предсказывают второе место. Но все еще может измениться, он не так сильно отстает от Loreen Фото: Peter Byrne
Финский рэпер Käärijä веселился на церемонии открытия Евровидения. Ему предсказывают второе место. Но всё еще может измениться, он не так сильно отстает от Loreen
Финский рэпер Käärijä веселился на церемонии открытия Евровидения. Ему предсказывают второе место. Но всё еще может измениться, он не так сильно отстает от Loreen Фото: Peter Byrne
Представительница Литвы Monika Linkytė появилась в голубом платье. Ей пророчат место рядом с Эстонией - 27-е в финале и 37 возможных. 
Представительница Литвы Monika Linkytė появилась в голубом платье. Ей пророчат место рядом с Эстонией - 27-е в финале и 37 возможных. Фото: Adam Vaughan
Украинская группа TVORCHI. Они будут выступать на главной сцене Ливерпуля 13 мая, в финале Евровидения. Они входят в число фаворитов этого года по версии букмекеров. 
Украинская группа TVORCHI. Они будут выступать на главной сцене Ливерпуля 13 мая, в финале Евровидения. Они входят в число фаворитов этого года по версии букмекеров. Фото: Adam Vaughan

Галерея: открытие "Евровидения-2023"

Первый полуфинал Евровидения состоится 9 мая, второй - 11 мая, а финал - 13 мая. Эстония выступает 11 мая, в четверг. Портал Limon.ee будет вести прямые трансляции конкурса во все дни. 

Видео: церемония открытия "Евровидения-2023"

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments