В Даугавпилсе, Резекне и Лиепае 9 мая мероприятия не планируются

Как и в прошлом году, в этом году 9 мая - в День Европы - жителей приглашают почтить память солдат и мирных жителей, погибших на войне в Украине. Самоуправления Даугавпилса, Резекне и Лиепаи отдельные памятные мероприятия организовывать не будут и надеются, что отмечающие так называемый День победы будут строго соблюдать установленный законом порядок: не будут скапливаться и индивидуально будут посещать только места захоронения солдат, пишет портал LSM.lv.
В Лиепае, Даугавпилсе и Резекне довольно большой удельный вес жителей, которые считают 9 мая так называемым Днем победы. И именно в этих самоуправлениях никаких особых памятных мероприятий в честь Украины происходить не будет. Почему нет - это представителям самоуправлений обосновать сложно. Инициатив такого рода не поступало ни от работников, ни от жителей.
Заместитель исполнительного директора Лиепайской думы Дидзис Йериньш указал: "Заявок на такие мероприятия получено не было, так что, скорее всего, их и не будет. В данный момент такой информации нет [о незаконно организуемых мероприятиях]".
В свою очередь представитель отдела коммуникации Резекненской думы Оскар Лустикс на вопрос о планируемых мероприятиях ответил: "Нет. Люди все-таки привыкли к этой ситуации и очень, очень демократично, очень, очень порядочно ведутся себя в контексте всего этого 9 мая. Официального [мероприятия] со стороны самоуправления не будет, не планируется, но в рамках закона все-таки все требования безопасности соблюдать нужно".
Что касается Даугавпилса, то мэр города Андрей Элксниньш в соцсетях призвал жителей посещать памятные места, не уточнив, что в данный момент установлено законом: без символики конкретной власти индивидуально можно посещать только места захоронения.
Заместитель начальника Госполиции Андрис Зеллис пояснил: "Мы мониторим ситуацию с тем, что происходит в Латвии как в публичном пространстве, так и на интернет-ресурсах. Я надеюсь на то, что господин Эклсниньш в этом случае немного перепутал фразы. Есть возможность делать это в индивидуальном порядке, не собираясь - в местах захоронения. Такие есть на каждой территории".
Напомним, развлекательные мероприятия, шествия, пикеты, собрания и другого вида сборы в связи с поддержкой российской агрессии запрещены. Однако уже с приближением 9 мая периодически в местах демонтированных советских памятников появляются цветы и зажженные свечи. Такие действия предусматривают административную ответственность.
С приближением 9 мая Государственная полиция и другие силовые структуры будут работать в усиленном режиме, особенно в тех местах, где в прошлом году были демонтированы памятники, прославляющие советскую власть.
Представитель полиции Зеллис пояснил: "У нас есть основания полагать, что если человек идет к такому снесенному прославляющему Советский Союз объекту, то он восхваляет и объект, и военную агрессию. Конечно, в этот день разрешены все те мероприятия, которые демонстрируют солидарность с Украиной и чтят память людей, погибших в украинской войне".
Все тематические мероприятия, посвященные Дню Европы, также могут проходить 9 мая. Использование символов тоталитарных режимов, военной агрессии и преступлений в общественном пространстве карается административной ответственностью, а оправдание военных преступлений - уголовной.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!