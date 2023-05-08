В Даугавпилсе, Резекне и Лиепае 9 мая мероприятия не планируются

Заместитель начальника Госполиции Андрис Зеллис пояснил: "Мы мониторим ситуацию с тем, что происходит в Латвии как в публичном пространстве, так и на интернет-ресурсах. Я надеюсь на то, что господин Эклсниньш в этом случае немного перепутал фразы. Есть возможность делать это в индивидуальном порядке, не собираясь - в местах захоронения. Такие есть на каждой территории".

Напомним, развлекательные мероприятия, шествия, пикеты, собрания и другого вида сборы в связи с поддержкой российской агрессии запрещены. Однако уже с приближением 9 мая периодически в местах демонтированных советских памятников появляются цветы и зажженные свечи. Такие действия предусматривают административную ответственность.

С приближением 9 мая Государственная полиция и другие силовые структуры будут работать в усиленном режиме, особенно в тех местах, где в прошлом году были демонтированы памятники, прославляющие советскую власть.

Представитель полиции Зеллис пояснил: "У нас есть основания полагать, что если человек идет к такому снесенному прославляющему Советский Союз объекту, то он восхваляет и объект, и военную агрессию. Конечно, в этот день разрешены все те мероприятия, которые демонстрируют солидарность с Украиной и чтят память людей, погибших в украинской войне".

Все тематические мероприятия, посвященные Дню Европы, также могут проходить 9 мая. Использование символов тоталитарных режимов, военной агрессии и преступлений в общественном пространстве карается административной ответственностью, а оправдание военных преступлений - уголовной.