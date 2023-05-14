На похоронах Юдашкина у Пугачевой пропали дорогие часы, а у Шакиры и Тома Круза роман?

На похоронах Юдашкина у Пугачевой пропали дорогие часы?



Валентин Юдашкин и Алла Пугачева Фото: Telegram-канал Dark Voice





В СМИ на прошлой неделе появилась информация о том, что Алла Пугачева якобы обратилась в полицию из-за пропажи часов за 2 млн рублей (174 000 евро) на похоронах Юдашкина.

Журналисты сообщают, что Примадонна якобы обратилась с заявлением в Кунцевский отдел МВД в связи с пропажей наручных часов Hublot. В Сети появились даже ее слова.

Однако после выяснилось, что эта новость - фейк. Представитель певицы опроверг сообщения о пропаже у нее часов на похоронах Юдашкина.

"Этой истории не было, ни в полицию Алла Борисовна не обращалась, ни публичных комментариев кому-либо не давала. Видимо, некоторые недобросовестные СМИ выдумали ее комментарии (как и всю историю в целом)", - цитирует пресс-секретаря Пугачевой Telegram-канал Brief.

У Шакиры и Тома Круза роман?

Колумбийская певица Шакира и голливудский актер Том Круз провели вместе время на Гран-при "Формулы-1", чем вызвали активное обсуждение в Сети. Об этом пишет US Weekly.

Источник позже сообщил СМИ, что это лишь слухи. Певица не собирается встречаться с Крузом. Они лишь хорошо провели время вместе.

"Шакира отлично провела время, гуляя с Томом на Ф1, но она не заинтересована встречаться с ним, - указал инсайдер. - Он был очень хорош, ей нравилась его компания, но сейчас она не сосредоточена на встречах ни с ним, ни с кем-то другим. (...) Она сейчас сосредоточена на своих детях и карьере".

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