В этом году накануне 9 мая в трех уездах Эстонии - Харьюском, Ляэне-Вируском и Ида-Вируском полиция работает в режиме особого контроля за соблюдением ограничений на демонстрацию запрещенной советской и российской символики и проведение публичных собраний. Специальный режим продлится с 5 по 9 мая включительно. Rus.Postimees выяснял у жителей Эстонии, изменился ли смысл даты и как они относятся к ней сегодня.
Опрос ⟩ "Дата оккупации", "Не праздник, а горе", "Память дедов не затопчешь": жители Эстонии о 9 мая
Тамара Лунина, администратор (Таллинн)
- Изменился ли смысл даты девятое мая?
- Для меня смысл 9 мая не изменился. Это день моей памяти, и никаким трактором, никаким автопогрузчиком ее не затопчешь и цветов не уберешь. Она внутри - память отцов и дедов, родственников и знакомых с самого детства.
- В чем проявляется ваша память?
- В этот день я выставляю дома фотографии своих усопших близких, погибших родственников, наливаю рюмку водки и кладу сверху кусок хлебушка. Это давняя традиция, когда мы смотрим альбомы, вспоминаем историю нашей семьи.
- Как вы относитесь к запрету демонстрации советской символики?
- Если наше государство приняло такой закон, значит все должны его исполнять. На мне это не отразилось. Я никогда не делала из этого дня демонстрацию. Если кому-то хочется положить цветы к Бронзовому солдату, никто не запрещает, а символика может многих ранить. Для почитания подвига погибших в самой страшной войне нужна память в сердце, а не внешняя показуха.
Андрей Попов, курьер (Нарва)
- Каково ваше отношение к дате 9 мая?
- Я в Эстонию приехал из Украины, и мое отношение к этому дню изменилось полностью. И не только у меня, но и у моих родственников, друзей, знакомых, коллег. Если раньше у нас для всех 9 мая считался Днем победы, то сейчас такого нет. Для нас это не праздник, не тот День победы из детства.
- 9 мая - больше политическая или историческая дата?
- И так, и так. Политическая, потому что этот день - неотъемлемая часть пропагандистской машины Кремля. Пропаганды российской национальной силы. Русские сейчас выставляют 9 мая как их личную национальную победу над мировым злом - фашизмом, а ведь воевали с этим злом все! Россия захватила эту дату и извратила в идеологию насилия. А историческая эта дата потому, что она ассоциируется с сегодняшней войной России против нас. Это история сегодняшних дней, это бомбежки, ракетные удары, оккупированные города и смерть наших мирных граждан. Это не праздник, а человеческое горе.
Свен Педак, инженер (Тарту)
- Каково ваше отношение к этой дате?
- Я ничего о 9 мая не знаю. Никогда не участвовал в каких-то действиях, связанных с этим советским праздником. О большом праздновании я не помню, не такой я старый, чтобы советский период хорошо помнить. В моей семье никогда эту дату не считали особой. Мой дедушка из России, но тоже никогда не отмечал 9 мая. Советский праздник нам чужой.
- Замечали ли вы какие-то мероприятия в этот день?
- Да, слышал, что в Таллинне многие русские что-то организовывают около Бронзового солдата, но что там конкретно происходит, не знаю. У нас в Тарту Бронзового солдата нет, но в парке был раньше монумент, к которому некоторые несли цветы. Я думаю, что сейчас не понесут.
Владимир Минусенко, студент (Таллинн)
- Изменился ли смысл даты 9 мая?
- Конечно. В Эстонии полностью, хотя у русскоязычных он остается популярным и, наверное, несет ту же смысловую нагрузку. Причем это касается старого населения, пожилых людей советского поколения. Вот среди моих знакомых есть такие, чьи родители чтут это 9 мая, отмечают, для них это День победы.
- Как эти люди отмечают 9 мая?
- Без показухи. Никакой символики я не замечал, просто люди хотят вспоминать о той войне. 9 мая для большинства русских – дата историческая, и в этот день они отдают дань уважения погибшим в борьбе со злом. Поминки такие. Но моя жизнь проходит без этой даты, не отмечаю.
Петер Саар, пенсионер (Аэгвийду)
- Является ли 9 мая для вас праздником?
- Нет. Никогда не отмечал. Это праздник нам был навязан идеологией, мы никогда не понимали и не воспринимали его. Большинство эстонцев никогда не участвовало ни в каких мероприятиях, связанных с 9 мая. Открыто неприятие этого Дня победы нельзя было показывать, а потому просто старались не принимать участие.
- Какое для вас значение несет в себе эта дата?
- Для меня нет никакого значения. Мне от нее ни холодно ни жарко. Но это для меня, а для большинства эстонцев дата, когда началась оккупация. Этот День победы - праздник оккупационных властей, такой братский в кавычках праздник. Конечно, так воспринимаем мы, а русские, ну, или большинство русских до сих пор в этом видят военный праздник.
Эдвин Антонович, студент (Таллинн)
- 9 мая для вас - это политика или история?
- Я не интересуюсь сильно политикой и в ней особо не разбираюсь. Знаю, что этот праздник называется "День победы" и что для многих русских людей он имеет большое значение. Вот тут есть политика. Эти люди 9 мая ощущают себя частью большой страны России, и они же в Новый Год слушают президента Владимира Путина. В семьях таких людей всегда будет этот праздник с российским политическим привкусом.
- Среди русскоязычной молодежи дата 9 мая актуальна?
- Знаете, это все российское интересно старым людям, а не молодежи. Мы в политику не вникаем, не интересуемся этими историческими вещами из России. Из-за этого бывает непонимание между поколениями. У меня есть друзья, у которых возникали споры с родителями о Дне победы, но эти конфликты реже с каждым годом. Я, мои друзья, мы себя чувствуем свободными от советского прошлого. Можно сказать, что мы не хотим помнить насилие и зло.
Елена Донская, менеджер (Йыхви)
- Что вы знаете о дате 9 мая?
- Это для нас праздник "День победы", когда Советский Союз победил фашистскую Германию. Это давно было, и память хранит это событие.
- Могли бы вы назвать страны, которые принимали участие во Второй Мировой войне?
- Нет. Я не углублялась в изучение истории. Победа над Германией. Для кого-то это очень важный праздник. В этот день помнят и чтят ветеранов, своих родственников, а некоторые и цветы несут на могилы. Традиция памяти. Я плохо в этом разбираюсь, никогда не принимала участие в шествиях каких-то, просто знаю, что это день памяти павших за свободу солдат.
Александр Котельников, студент (Нарва)
- Слышали ли вы о дате 9 мая?
- Да, я слышал. По моему мнению, это праздник победы над злом, над нацистской Германией. Не знаю, стоит ли его отмечать, но точно не надо отмечать его так масштабно. В нашей семье этот праздник не отмечается.
- Как можно отметить праздник победы над злом?
- Россия это делает масштабно. Мне кажется, что там в этот день хотят показать свою военную мощь, продемонстрировать свою военную силу другим государством. Я так это в России вижу. У нас в стране можно в этот день гордиться победой правильных людей всего мира над злыми. Считаю, что нужно победу добра над злом помнить всем.
Комментарий автора
Несмотря на то, что в ходе опроса мы не встретили ни одного жителя Эстонии, неосведомленного в вопросах правопорядка в эти майские дни, уже 7 мая Идаская префектура начала три производства в связи с использованием георгиевской ленточки.
В период с 5 по 9 мая в рамках режима особого контроля за соблюдением ограничений на демонстрацию запрещенной советской и российской агрессивной символики и проведение публичных собраний, публичным собранием полиция считает организованное собрание людей либо спонтанно собравшихся людей, которые демонстративно выражают свою позицию визуально или предпринимают действия, которые нарушают общественный порядок. По закону даже компания из двух человек может быть определена как собрание, если их действия демонстративно публичны.
Запрещена любая символика, которую можно соотнести со страной-агрессором и которая поддерживает ее милитаристский режим. Также ждет наказание тех, кто публично продемонстрирует флаги РФ, СССР, непризнанных народных республик и флаги со знаками Z и V.
По словам подполковника Департамента полиции и погранохраны Пыхьяской префектуры полиции Елены Мирошниченко, в этом году во всех случаях несанкционированных спонтанных собраний будет сразу же начато производство, а нарушители будут наказаны денежным штрафом до 1200 евро либо арестом.
"В этом году никаких диалогов не будет! Мы будем сразу начинать производство, изымать любую запрещенную атрибутику. Естественно, люди при этом могут пострадать очень сильно: штраф до 1200 евро или арест!" - заявила Елена Мирошниченко.
Работа полиции в усиленном режиме предполагает не только использование дополнительных ресурсов непосредственно на улицах населенных пунктов в эти дни, но и тщательный мониторинг социальных сетей в интернете. Нарушением может считаться и поздравительный пост, размещенный в интернете 9 мая, накануне или днем позже, содержащий элементы агрессивной символики, которая поддерживает военную агрессию.
Также запрещено как голосом, так и на музыкальных инструментах исполнение советских военных песен. Под запретом любые авто- и велопробеги, незарегистрированное использование дронов с атрибутикой 9 мая.
Несмотря на это, ветераны Второй Мировой войны имеют полное право публично носить свои боевые награды без всяких ограничений и боязни получить наказание. Однако таких жителей в Эстонии осталось крайне мало. Например, на сегодняшний день в Нарва-Йыэсуу и Нарве публично демонстрировать награды могут лишь 17 ныне живущих ветеранов Второй Мировой войны. Также разрешено всем людям гулять по улицам и приносить цветы к памятным местам, находящимся в публичном пространстве.
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