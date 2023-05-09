Опрос ⟩ "Дата оккупации", "Не праздник, а горе", "Память дедов не затопчешь": жители Эстонии о 9 мая

Комментарий автора

Несмотря на то, что в ходе опроса мы не встретили ни одного жителя Эстонии, неосведомленного в вопросах правопорядка в эти майские дни, уже 7 мая Идаская префектура начала три производства в связи с использованием георгиевской ленточки.

В период с 5 по 9 мая в рамках режима особого контроля за соблюдением ограничений на демонстрацию запрещенной советской и российской агрессивной символики и проведение публичных собраний, публичным собранием полиция считает организованное собрание людей либо спонтанно собравшихся людей, которые демонстративно выражают свою позицию визуально или предпринимают действия, которые нарушают общественный порядок. По закону даже компания из двух человек может быть определена как собрание, если их действия демонстративно публичны.

Запрещена любая символика, которую можно соотнести со страной-агрессором и которая поддерживает ее милитаристский режим. Также ждет наказание тех, кто публично продемонстрирует флаги РФ, СССР, непризнанных народных республик и флаги со знаками Z и V.

По словам подполковника Департамента полиции и погранохраны Пыхьяской префектуры полиции Елены Мирошниченко, в этом году во всех случаях несанкционированных спонтанных собраний будет сразу же начато производство, а нарушители будут наказаны денежным штрафом до 1200 евро либо арестом.

"В этом году никаких диалогов не будет! Мы будем сразу начинать производство, изымать любую запрещенную атрибутику. Естественно, люди при этом могут пострадать очень сильно: штраф до 1200 евро или арест!" - заявила Елена Мирошниченко.

Работа полиции в усиленном режиме предполагает не только использование дополнительных ресурсов непосредственно на улицах населенных пунктов в эти дни, но и тщательный мониторинг социальных сетей в интернете. Нарушением может считаться и поздравительный пост, размещенный в интернете 9 мая, накануне или днем позже, содержащий элементы агрессивной символики, которая поддерживает военную агрессию.

Также запрещено как голосом, так и на музыкальных инструментах исполнение советских военных песен. Под запретом любые авто- и велопробеги, незарегистрированное использование дронов с атрибутикой 9 мая.

Несмотря на это, ветераны Второй Мировой войны имеют полное право публично носить свои боевые награды без всяких ограничений и боязни получить наказание. Однако таких жителей в Эстонии осталось крайне мало. Например, на сегодняшний день в Нарва-Йыэсуу и Нарве публично демонстрировать награды могут лишь 17 ныне живущих ветеранов Второй Мировой войны. Также разрешено всем людям гулять по улицам и приносить цветы к памятным местам, находящимся в публичном пространстве.