Правда ли, что нужно заклеивать камеру ноутбука для защиты от слежки?

Опасения относительно возможности взлома веб-камер персональных устройств распространены как среди пользователей, так и среди производителей техники. "Проверено.Медиа" пробует разобраться, так ли необходимо закрывать камеры на ваших устройствах.
Дискуссия о том, стоит ли пользователям закрывать камеры на устройствах, длится уже более десятилетия. Ряд экспертов даёт утвердительный ответ на этот вопрос, ряд не в полной мере соглашается с ними и призывает не поддаваться излишней паранойе. При этом специальные наклейки для веб-камер, стоимость которых может доходить до 12 долларов, пользуются неизменным спросом, а некоторые производители оснащают ноутбуки шторками для камер. В 2016-м бум вызвала фотография Марка Цукерберга с заклеенными скотчем камерой и микрофоном макбука, и даже бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил о том, что он заклеивает камеру. В 2019 году сюжет со взломом камер был положен в основу сериала "Киберсталкер".
Для начала отметим, что есть существенная разница между IP-камерами наблюдения и камерами на ноутбуках и других устройствах. Взлом IP-камеры, установленной, например, в кафе, на складе, домашней камеры для наблюдения за ребёнком, не представляет для хакера особой сложности — достаточно найти IP-адрес камеры (или IP-видеорегистратора) и подключиться к ней. Для поиска доступных устройств есть специальные системы, в том числе вполне легальные, как Shodan или ZoomEye. У IP-камер предусмотрена возможность удалённого доступа для обслуживания оператором, и если владелец камеры не уделил достаточного внимания настройкам, она становится лёгкой добычей не только для профессионального хакера, но и для любого человека, понимающего, как самостоятельно настроить домашний модем. Таким образом в достаточно простом доступе (через браузер) оказываются миллионы камер во всём мире — именно они и составляют основу пугающей статистики.
Взлом встроенной в ноутбук веб-камеры происходит иначе: по IP-адресу её не найти, а у большинства современных устройств есть индикатор, который загорается во время работы камеры. Но и это можно обойти на некоторых устройствах. Один из наиболее хорошо описанных экспериментов провели в 2014 году исследователи из университета Джонcа Хопкинса Мэтью Брокер и Стивен Чековей. Они разработали дизайн атаки, в ходе которой злоумышленник получил доступ к веб-камере iSight на макбуке 2008 года в обход админской учётной записи. При этом отключался диод, сигнализирующий о работе веб-камеры. Да, такой способ взлома уже тогда не работал с камерами Apple более поздних моделей, но не выглядит в принципе невозможным. Этот эксперимент упоминается практически во всех позднейших статьях о подобных взломах и используется как аргумент в пользу заклеивания.
Но чтобы запустить на компьютер «крысу» (англ. RAT — Remote Access Tool/Trojan) хакеру необходимо получить физический доступ к устройству или же использовать методы социальной инженерии для того, чтобы пользователь самостоятельно активировал вредоносный код или программу, которая подменит драйвер устройства и запустит передачу данных. При физическом доступе можно установить вполне легальные инструменты, которые используются для удалённого управления устройством, например RMS. Для удалённой атаки и преступники, и спецслужбы, и обычные интернет-тролли обычно используют фишинговые схемы. Так, например, поступало сирийское правительство, с помощью фишинга устанавливавшее программу Dark Comet на устройства активистов. Вероятно, схожим образом на устройства активистов и политиков во всём мире устанавливалось шпионское ПО Pegasus. Одна из крупнейших подобных атак на пользовательские данные (включая контроль камер) длилась с 2010 по 2014 год, когда троян Black Shades поразил по подсчётам ФБР до 500000 компьютеров под управлением Windows.
Важно отметить, что при таких атаках (если хакер не вуайерист или киберсталкер) целью является не веб-камера, а в целом устройство и данные, хранящиеся на нём и передающиеся с него. Микрофон, клавиатура, файлы и пароли в данном случае представляют гораздо больший интерес для взломщика. То есть, если вы заметили, что ваша камера оказалась под управлением злоумышленника, то это с большой вероятностью означает, что он уже получил доступ ко всем данным на вашем устройстве, а возможно и в домашней сети — и ваш "умный холодильник" уже майнит крипту или обеспечивает DDoS-атаки.
Впрочем, есть схемы, в которых доступ обеспечивается именно к камере и микрофону — через сайты, запрашивающие у вас разрешение на использование этих устройств. Эти разрешения сохраняются и при следующем использовании сайта сигнала о том, что ваш микрофон включён вы можете не увидеть. Какие сайты имеют такие разрешения можно посмотреть в настройках конфиденциальности браузера, и если вы увидите там сайты, не используемые вами для аудио- и видеозвонков — стоит их отключить или вообще запретить сайтам доступ к камере и микрофону.
Риски серьёзно увеличиваются, если пользователь устанавливает взломанное ПО — от нелицензионной операционной системы до генератора ключей. Поэтому для спокойствия и надёжной защиты данных стоит выбирать лицензионное или открытое/свободное программное обеспечение. Также угрозу создаёт отключенный брандмауэр и отсутствие на устройстве антивируса (ранее мы писали об опасном мифе о том, что вирусов под Mac OS якобы не существует). Не преуменьшая роль самих хакеров, эксперты сходятся в том, что основные риски для взлома создаёт сам пользователь, игнорируя цифровую гигиену и правила безопасности. В большинстве современных (невзломанных) ОС предусмотрены ограничения для программ, обойти которые без выдачи разрешений и введения пароля администратора практически невозможно, а наличие дополнительных уровней защиты (антивирус, брандмауэр, надёжная защита сети etc.) делает взлом слишком сложным и невыгодным.
Таким образом, заклеивание камеры может дать пользователю некоторую иллюзию приватности и безопасности, однако подобная мера сама по себе не убережёт от утечки данных. В большинстве случаев злоумышленник получает доступ к вашей камере, только если вы сами ему помогли одним из описанных выше способов, а камера в данном случае — побочная цель. Если вы соблюдаете базовые правила кибербезопасности, можно продолжать использовать скотч по прямому назначению, а не заклеивать им камеру.
Большей частью неправда
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