Правда ли, что нужно заклеивать камеру ноутбука для защиты от слежки?

Важно отметить, что при таких атаках (если хакер не вуайерист или киберсталкер) целью является не веб-камера, а в целом устройство и данные, хранящиеся на нём и передающиеся с него. Микрофон, клавиатура, файлы и пароли в данном случае представляют гораздо больший интерес для взломщика. То есть, если вы заметили, что ваша камера оказалась под управлением злоумышленника, то это с большой вероятностью означает, что он уже получил доступ ко всем данным на вашем устройстве, а возможно и в домашней сети — и ваш "умный холодильник" уже майнит крипту или обеспечивает DDoS-атаки.

Впрочем, есть схемы, в которых доступ обеспечивается именно к камере и микрофону — через сайты, запрашивающие у вас разрешение на использование этих устройств. Эти разрешения сохраняются и при следующем использовании сайта сигнала о том, что ваш микрофон включён вы можете не увидеть. Какие сайты имеют такие разрешения можно посмотреть в настройках конфиденциальности браузера, и если вы увидите там сайты, не используемые вами для аудио- и видеозвонков — стоит их отключить или вообще запретить сайтам доступ к камере и микрофону.

Фото: "Проверено.Медиа"

Риски серьёзно увеличиваются, если пользователь устанавливает взломанное ПО — от нелицензионной операционной системы до генератора ключей. Поэтому для спокойствия и надёжной защиты данных стоит выбирать лицензионное или открытое/свободное программное обеспечение. Также угрозу создаёт отключенный брандмауэр и отсутствие на устройстве антивируса (ранее мы писали об опасном мифе о том, что вирусов под Mac OS якобы не существует). Не преуменьшая роль самих хакеров, эксперты сходятся в том, что основные риски для взлома создаёт сам пользователь, игнорируя цифровую гигиену и правила безопасности. В большинстве современных (невзломанных) ОС предусмотрены ограничения для программ, обойти которые без выдачи разрешений и введения пароля администратора практически невозможно, а наличие дополнительных уровней защиты (антивирус, брандмауэр, надёжная защита сети etc.) делает взлом слишком сложным и невыгодным.

Таким образом, заклеивание камеры может дать пользователю некоторую иллюзию приватности и безопасности, однако подобная мера сама по себе не убережёт от утечки данных. В большинстве случаев злоумышленник получает доступ к вашей камере, только если вы сами ему помогли одним из описанных выше способов, а камера в данном случае — побочная цель. Если вы соблюдаете базовые правила кибербезопасности, можно продолжать использовать скотч по прямому назначению, а не заклеивать им камеру.

Большей частью неправда