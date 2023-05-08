В Москву 9 мая все-таки приедут несколько иностранных лидеров

На празднование 9 мая в Москве к Владимиру Путину прибудут несколько иностранных лидеров, сообщает российское СМИ "Медуза".
О прибытии в Москву в понедельник сообщили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Как в понедельник подтвердил представитель Токаева, 8 и 9 мая он будет находиться с рабочим визитом в России.
Пашинян также отправится в Россию с рабочим визитом уже 8 мая.
И Токаев, и Пашинян будут участвовать в параде 9 мая.
Ранее о прибытии на празднование 9 мая в Москву сообщил президент Туркменистана Сердар Бердимухамедов.
Также свое участие подтвердил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Изначально о прибытии в Москву 9 мая сообщил только один иностранный лидер - президент Кыргызстана Садир Жапаров.
В 2022 году на празднование Дня победы в Москву не приезжал ни один лидер иностранного государства. В Кремле заявляли, что никого не приглашали, так как "не юбилейная дата". Отметим, что в 2023 году дата также не является юбилейной.
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