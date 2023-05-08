В Москву 9 мая все-таки приедут несколько иностранных лидеров

О прибытии в Москву в понедельник сообщили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как в понедельник подтвердил представитель Токаева, 8 и 9 мая он будет находиться с рабочим визитом в России.

Пашинян также отправится в Россию с рабочим визитом уже 8 мая.

И Токаев, и Пашинян будут участвовать в параде 9 мая.

Ранее о прибытии на празднование 9 мая в Москву сообщил президент Туркменистана Сердар Бердимухамедов.

Также свое участие подтвердил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Изначально о прибытии в Москву 9 мая сообщил только один иностранный лидер - президент Кыргызстана Садир Жапаров.

В 2022 году на празднование Дня победы в Москву не приезжал ни один лидер иностранного государства. В Кремле заявляли, что никого не приглашали, так как "не юбилейная дата". Отметим, что в 2023 году дата также не является юбилейной.